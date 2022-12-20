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Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin taraftarı kutlamalara doymadı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı... Sevinçten ne yapacağını şaşırdı

20.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası’nda Arjantin-Fransa arasında oynanan maçın etkileri hale devam ediyor. Tüm dünyanın nefeslerini tutarak izlediği maçta kupanın sahibi Arjantin olmuştu. Büyük mutluluk yaşayan Arjantin taraftarları maçta ilginç anlara imza attı. Bir kadın taraftarın sevinirken tribünden üstünü çıkartarak göğüslerini gösterdiği anlar olay oldu.

Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin taraftarı kutlamalara doymadı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı... Sevinçten ne yapacağını şaşırdı

Dünya Kupası finalinin etkileri sosyal medyada hala devam ediyor. Kullanıcılar maçından ardından bir kez de sosyal medyada o atmosferi yaratmayı başardı. Son olarak maçta sarışın Arjantinli bir taraftar televizyondaki canlı yayında üstü çıplak bir şekilde ortaya çıktı. Ev sahibi Katar’ın çıplaklık konusunda yasalarını çiğneyen kadın güvenlik görevlileri tarafından Doha'daki Lusail Stadyumu'ndan dışarı çıkarılırken görüldü. İsmi açıklanmayan Arjantin taraftarının para ya da hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

SEVİNCİN DOZUNU TUTURAMADI

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Arjantin’in kupaya yaklaştığı anlarda büyük bir coşku yaşayan kadın taraftarın hareketi sosyal medyada da tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma “Onu gördüm bu çok cesurca! Dikkatli olmazsa orada tutuklanacak” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz bir cesaret” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası taraftar

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