Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin taraftarı kutlamalara doymadı! Tribünde aniden üstünü çıkarttı... Sevinçten ne yapacağını şaşırdı

Dünya Kupası finalinin etkileri sosyal medyada hala devam ediyor. Kullanıcılar maçından ardından bir kez de sosyal medyada o atmosferi yaratmayı başardı. Son olarak maçta sarışın Arjantinli bir taraftar televizyondaki canlı yayında üstü çıplak bir şekilde ortaya çıktı. Ev sahibi Katar’ın çıplaklık konusunda yasalarını çiğneyen kadın güvenlik görevlileri tarafından Doha'daki Lusail Stadyumu'ndan dışarı çıkarılırken görüldü. İsmi açıklanmayan Arjantin taraftarının para ya da hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

SEVİNCİN DOZUNU TUTURAMADI

Arjantin’in kupaya yaklaştığı anlarda büyük bir coşku yaşayan kadın taraftarın hareketi sosyal medyada da tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma “Onu gördüm bu çok cesurca! Dikkatli olmazsa orada tutuklanacak” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz bir cesaret” yorumunu ekledi.