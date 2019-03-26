Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Dünyanın en prejtijli yarışması olan insanların çirkin evcil hayvanlarını dereceye sokmak için kıyasıya yarıştığı "Del Mar Çirkin Köpek Yarışması" nın sonuçları belli oldu.

Yarışmanın kazananı ise Rachal adlı köpek oldu.

Dünyanın en çirkin köpeği unvanını kazanan Rachal, daha öncede bu unvana layık görülmüştü.

Dünyanın en çirkin köpeğinin sahibi Dane Andrew, Rachal'ın ABD'nin başka yerlerindeki 7 farklı 'Çirkin Köpek' yarışmasında da galibiyet kazandığını açıkladı.

Fotoğraftaki dev köpek ise yarışmanın 2.si oldu. Lız Flores'e ait Tabatha adlı köpek de yarışmanın en çirkin 2. köpeği oldu.





