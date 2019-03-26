Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu!

Dünyanın en prejtijli yarışması olan insanların çirkin evcil hayvanlarını dereceye sokmak için kıyasıya yarıştığı "Del Mar Çirkin Köpek Yarışması" nın sonuçları belli oldu.
Yarışmanın kazananı ise Rachal adlı köpek oldu.
Dünyanın en çirkin köpeği unvanını kazanan Rachal, daha öncede bu unvana layık görülmüştü.
Dünyanın en çirkin köpeğinin sahibi Dane Andrew, Rachal'ın ABD'nin başka yerlerindeki 7 farklı 'Çirkin Köpek' yarışmasında da galibiyet kazandığını açıkladı.
Fotoğraftaki dev köpek ise yarışmanın 2.si oldu. Lız Flores'e ait Tabatha adlı köpek de yarışmanın en çirkin 2. köpeği oldu.
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Ekmek yemeyenlere kötü haber!
AK Partili Kenan Sofuoğlu'na büyük şok!
Deprem anı kamerada!
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 0 yorum