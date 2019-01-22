Dünyanın en çok dövmesine sahip doktoru: Sarah Gray

Ancak dövme severler bu olumsuz eleştirileri gözardı edip bu tutkularını sürdürmeye devam ediyorlar hatta bazı asi dövme severleri bu eleştiriler teşvik bile ediyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan 30 yaşındaki tıp uzmanı Dr. Sarah Gray, bu dövme tutkusuna sahip olan yüzlerce kişiden sadece biri. Köprücük kemiğinden ayak parmaklarına kadar uzanan onlarca dövmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ama her zaman iyi bir şekilde değil...

Dr. Gray, iş yerinde ve dışarıda yıllar boyunca bolca eleştiri ve yargıya maruz kaldığını açıkladı.

Bugüne kadar karşılaştığı en büyük eleştirilere gittiği mağaza ve restoranlarda olduğunu söylüyor ve hatta Dr. Gray dövmeleri yüzünden gittiği ayakkabı dükkanında tezgâhtarlar tarafından görmezden bile gelinmiş. Hatta daha ciddisi öğle yemeği için gittiği bir restoranda restoran üst yönetimi tarafından görünen dövme politikaları nedeniyle mekandan ayrılması bile istenmiş.

Sarah bu durumun çok fazla hayalkırıklığı olduğunu belirtti.

Ancak doktor görünümünden oldukça mutlu ve dövmelerinin kariyerini etkilediğini ve insanların onu farklı algıladığına inanmıyor. Dövmelerini Instagram üzerinden sergileyerek bazı insanların dövme sanatı ile görüşlerini olumlu yönden değiştirebileceğini umuyor.

''Dövme sevmeyen kişiler için bu tamamen onların imtiyazıdır. Ancak onların en azından dövme tutkusuna sahip bu kişilere eleştirilerden önce bu tutkularına saygı göstermelerini arzuluyorum.''



