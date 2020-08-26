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Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson herkese meydan okumaya hazırlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson’ın merakla beklenen yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu.

2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçilen, Under Armour'ın küresel sponsor ortağı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu DC evreninde herkese meydan okuyan anti kahraman olarak rol alacak.

The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan konsept tasarımlar ve karakter tanıtımı paylaşıldı. Çekimlerine başlanmasa da DC FanDome etkinliğinde tasarımları paylaşılan Black Adam, karşımıza Shazam spin-off'u olarak çıkacak.

BU SEFER KÖTÜ ADAM OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

Dwayne Johnson, çizgi romanlarda Shazam'ın ikiz kardeşi olarak bilinen ve kötü adam olarak ortaya çıkan Black Adam'ın, filmde kötü olmayacağını ancak diğer herkese meydan okuyan bir anti kahraman olacağını açıkladı. Dwayne Johnson'ın 10 yıldır üzerinde çalıştığı Black Adam'ın yönetmen koltuğuna Jaume Collet-Serrayer alacak. Shazam'dan çok daha önce DC evreninde yer alması beklenen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen projenin senaryosunda ise Adam Sztykiel'in imzası olacak.


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