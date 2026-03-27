Dünyanın en dar evi sadece 63 santimetre! Bir adım atılıyor

Yerel sakin Fabio Moreno tarafından Peru'nun kuzeyindeki Huaral bölgesine bağlı Aucallama’da tasarlanan ve inşa edilen yapı, küçük alanların da verimli şekilde kullanılabileceğini gösterme amacı taşıyor. Renkli dış cephesi ve alışılmadık mimarisiyle şimdiden çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeken evin, turistik bir noktaya dönüşmesi bekleniyor.

KÜÇÜK ALANDA TAM DONANIM

İlk bakışta bir sanat eserini andıran yapı, aslında işlevsel bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Evde, banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma bölümü ve çamaşırhane gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca iki katı birbirine bağlayan merdiven sistemi de bulunuyor.

Tüm bu alanların yalnızca 63 santimetre genişliğinde bir yapıya sığdırılmış olması, projeyi mimari açıdan da dikkat çekici kılıyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Aucallama’nın ana meydanının hemen karşısında konumlanan ev, yoldan geçenlerin uğrak noktası haline geldi. Ancak yapının son derece dar olması nedeniyle aynı anda birden fazla kişinin içeri girmesi oldukça zor.

HEDEF DÜNYA REKORU

Fabio Moreno, 'dünyanın en dar evi' unvanını almak için Guinness Dünya Rekorları’na başvuru yaptığını açıkladı. Başvurunun kabul edilmesi için resmi ölçümler ve teknik incelemelerin tamamlanması gerekiyor.

Moreno ise projesinin bu unvanı kazanacağına inandığını belirterek, küçük alanlarda büyük fikirlerin hayata geçirilebileceğini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.