Rafting faciasının acı sonu: Genç kadın hayatını kaybetti

9 mayıs günü Esentepe köyünde, rafting botunun devrilmesi neticesinde 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, nehre düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde Çamur’un cansız bedeni Sakarya’nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulundu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkartılma anı saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
