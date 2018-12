Dünyanın en etkileyici buzdan otelleri

Romanya’nın "Buzdan Otel"i, ya da orijinal adıyla Hotel of Ice, Doğu Avrupa’nın ilk buz oteli olma özelliğini taşıyor. Karpatlar’ın üzerinde, Blake Gölü’ne komşu olarak kurulan tesis, olağanüstü güzellikte bir konuma sahip. Sadece teleferikle ulaşım sağlanabilen Hotel of Ice, odalarını her sene yeni bir temayla baştan inşa ediyor.