İşte dünya üzerindeki en iyi tasarlamış buzdan oteller...

Dünyanın en etkileyici buzdan otelleri

İtalya'nın kuzeyindeki San Simone di Valleve köyünde bulunan Igloo oteli, kayak severler için adeta ideal bir tatil yeri olarak adlandırılabilir.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde hizmet veren 'Mountain Territory' buzdan oteli hem yerel sakinlerin, hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Romanya’nın "Buzdan Otel"i, ya da orijinal adıyla Hotel of Ice, Doğu Avrupa’nın ilk buz oteli olma özelliğini taşıyor. Karpatlar’ın üzerinde, Blake Gölü’ne komşu olarak kurulan tesis, olağanüstü güzellikte bir konuma sahip. Sadece teleferikle ulaşım sağlanabilen Hotel of Ice, odalarını her sene yeni bir temayla baştan inşa ediyor.

Hollanda'nın Zwolle kentinde hizmet veren ve ülkenin ilk buzdan oteli olma özelliğini taşıyan otelin odasında kalan misafirler.

Kuzey İsveç’in Jukkasjärvi bölgesinde bulunan Icehotel, Kuzey Kutup Dairesi’nden sadece 200 km aşağıda yer alıyor. Otel, dünyanın ilk ve en büyük buzdan oteli olarak kabul ediliyor ve her yıl yeniden inşa ediliyor. 5500 metrekarelik bir alanı kaplayan otel, her yıl Aralık ayından Nisan ayının ortalarında buzlar erimeye başlayana kadar hizmet veriyor.

Kuzey İsveç’in Jukkasjärvi bölgesinde bulunan Icehotel'de hemen hemen tüm mobilyalar buzdan yapıldı.

Kanada'nın Quebec yakınlarında bulunan Hotel de Glace, her yıl birkaç hafta içinde baştan tasarlanıp yeniden inşa ediliyor. Buzlar içinde düğün yapmayı arzu edenler için, otelin kendisi gibi buzdan yapılma devasa bir de şapeli var. Hotel de Glace, türünün en lüks ve seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.Odalar ve heykellerin çoğu Disney tasarımcıları tarafından hazırlandığı için otelde masalsı bir atmosfer hakim.