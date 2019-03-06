Dünyanın en zenginleri açıklandı! En genç milyarder rekoru onda

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı kozmetik firmasının sahibi olan 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.

UNVANI ZUCKERBERG'İN ELİNDEN ALDI

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu.

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu unvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

Şaşırtıcı bir şekilde ürünleri, diğer geleneksel kozmetik markalarının aksine internet üzerinde yoğun rağbet gördü.

O kadar meşhur oldular ki ürünler hemen tükendi.

Kylie Jenner ne de olsa bir sosyal medya dahisi.

Kaynak: AA

