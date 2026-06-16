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Dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası listelendi! Listeye Türkiye'den o yol damga vurdu

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasını sıraladığı listede, Likya Yolu'na birinci sırada yer verdi. Time Out'un değerlendirmesinde Likya Yolu; antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, uçsuz bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle tanımlandı.

Dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası listelendi! Listeye Türkiye'den o yol damga vurdu

Antalya'dan başlayarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan güzergâh, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri kendine çekiyor. Antik Likya kentlerini birbirine bağlayan yol; Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla hem tarih hem doğa tutkunları için dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası listelendi! Listeye Türkiye den o yol damga vurdu 1

YAZ SONU SEZONU BAŞLAYACAK

Yürüyüş için en uygun dönem olarak sonbahar aylarına işaret edilen değerlendirmede, eylül- kasım arasında yapılan yürüyüşlerin doğa koşulları açısından avantaj sunduğu, aynı zamanda bölgedeki sürdürülebilir turizme katkı sağladığı ifade edildi.

Dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası listelendi! Listeye Türkiye den o yol damga vurdu 2

İLGİ ARTTI

Bu uluslararası tanınırlık, Antalya ve çevresinin kültürel ve doğal mirasına yönelik ilgiyi artırırken, bölgenin dört mevsime yayılan turizm potansiyelini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Likya Yolu yol
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