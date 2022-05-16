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Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

16.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı. Güzelliğiyle ünü dünyaya nam salan Thylane Blondeau, Instagram pozlarıyla ortalığı yaktı geçti.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Modelliğe küçük yaşlarda başlayan Thylane Blondeau bu mesleğine devam ediyor. Şimdilerde 21 yaşında olan Thylane Blondeau'nun Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunuyor.

POZLARIYLA INSTAGRAM'I YAKTI

5 Nisan 2001 doğumlu Thylane Blondeau 2017'de Dünyanın En Güzel Çocuğu seçildi.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Instagram'da da epey aktif olan Thylane Blondeau birçok markayla iş yapıyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Modellik kariyerine devam eden Blondeau, Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızıdır.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Bir süredir, Fransız aktör Yvan Attal'ın oğlu olan Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

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Anahtar Kelimeler:
Model
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