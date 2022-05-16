Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Thylane Blondeau pozlarıyla Instagram'ı yaktı

Modelliğe küçük yaşlarda başlayan Thylane Blondeau bu mesleğine devam ediyor. Şimdilerde 21 yaşında olan Thylane Blondeau'nun Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunuyor.

POZLARIYLA INSTAGRAM'I YAKTI

5 Nisan 2001 doğumlu Thylane Blondeau 2017'de Dünyanın En Güzel Çocuğu seçildi.

Instagram'da da epey aktif olan Thylane Blondeau birçok markayla iş yapıyor.

Modellik kariyerine devam eden Blondeau, Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızıdır.

Bir süredir, Fransız aktör Yvan Attal'ın oğlu olan Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.





