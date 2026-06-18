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Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı

Prix Versailles, 2026 yılının mimarisiyle öne çıkan en güzel havalimanlarını açıkladı. Sürdürülebilirlik, yolcu deneyimi ve özgün tasarım kriterlerine göre belirlenen listede 7 büyüleyici havalimanı yer aldı. İşte o liste:

Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

Mimarlık ve tasarım alanındaki prestijli değerlendirmelerden Prix Versailles, 2026 yılının en güzel havalimanlarını açıkladı. Sadece estetik değil, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi kriterlerinin de dikkate alındığı listede dünyanın farklı noktalarından 7 havalimanı yer aldı.

Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı 1

İŞTE O LİSTE:

1- San Diego Uluslararası Havalimanı Terminal 1 (ABD)

Yenilenen terminal, doğal ışığı maksimum seviyede kullanan dev cam cephesi, düşük karbon ayak izi ve yolcu dostu tasarımıyla dikkat çekiyor.

2- Pittsburgh Uluslararası Havalimanı (ABD)

Allegheny Dağları'ndan ilham alan mimarisi, ağaç şeklindeki kolonları ve açık hava teraslarıyla öne çıkıyor.

Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı 2

3- Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı Terminal 3 (Çin)

Bahçeler, avlular ve geleneksel Lingnan kültürünü yansıtan detaylarıyla modern mimariyi bir araya getiriyor.

4- Frankfurt Havalimanı Terminal 3 (Almanya)

Şehir meydanlarını ve sokaklarını andıran tasarımıyla yolculara farklı bir atmosfer sunuyor.

Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı 3

5- Lokapriya Gopinath Bordoloi Uluslararası Havalimanı Terminal 2 (Hindistan)

Bambu temalı tavanları ve yerel sanat eserleriyle Hindistan'ın kültürel mirasını terminale taşıyor.

6- Navi Mumbai Uluslararası Havalimanı Terminal 1 (Hindistan)

Lotus çiçeğinden ilham alan futuristik mimarisi ve dijital sanat alanlarıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en güzel havalimanları açıklandı! Listede şaşırttı 4

7- Techo Uluslararası Havalimanı (Kamboçya)

Geleneksel Kamboçya saray ve tapınaklarından esinlenen tasarımıyla listenin en dikkat çeken yapılarından biri olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
havalimanı
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