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Türkiye'nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor!

Mersin'de Zeus'un yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip cehennem çukurunda tuttuğu gibi birçok mitolojik hikayeyi barındıran, içinde bir kitabesi ile bir dönem cami olarak kullanılan kilisenin de olduğu 'Cennet ve Cehennem' obruklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor!

Türkiye'nin önemli deniz ve tarihi turizm noktalarından Mersin yaz sonundan binlerce misafiri ağırlıyor. Deniz tatilinin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanları da gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirler ise en çok Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obruklarını ziyaret ediyor. Her gün binlerce kişinin gezdiği 'Cennet ve Cehennem' obrukları birçok mitolojik hikayeyi barındırırken, içinde kitabe ve 1980'li yıllarda bir süre cami olarak kullanılan M.S. 5. yüzyılda yapılan kilise de olması da dikkat çekiyor. Mitolojik hikayelerden Zeus'un yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip Cehennem çukurunda tuttuğu ise girişte yer alan bilgi tabelasında da yazıyor.

Türkiye nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor! 1

Cehennem obruğunu ziyaret edenleri sıcak hava zorlarken, 452 basamakla cehennem obruğuna inenler ise içerdeki soğuk havayla serinliyor. Her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği obrukların bu sene daha fazla ilgi gördüğü bildirildi.

Türkiye nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor! 2

OBRUKLARI GEZENLER GÖRMEYENLERE TAVSİYE EDİYOR

Niğde'den gelen ziyaretçilerden Erol Tunç "Cennet güzel bir yer. İniş zor. Ama cehenneme tabii iniş olmadığı için öyle bir zorluğu yok, teras katından izleyebiliyoruz. Cennet için 452 merdivenden iniliyor. Merdivenler biraz yoruyor ama aşağısı gayet güzel, serin. Güzel bir yer. Yaz günü gayet güzel ve serin buzdolabı gibii, klima açmışlar resmen"dedi.

Türkiye nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor! 3

Kayseri'den gelen Yakup Aydın "Biz ilk önce cehennemi gördük. Şimdi cennete indik. İniş biraz yorucuydu ama çıkarken asansörle çıkacağız. Hararetimizi de almış olacak. Burası serin, gayet güzel cehenneme göre. Cehennem sıcaktı, burası da serin. Daha önceden Romalılardan kalma bir kilise ve aşağıya doğru deniz seviyesine bildiğim kadarıyla inen yer var. Önceden görünüyordu ama şimdi orası görünmüyor. Güzel. Gelmek isteyenlere de tavsiye edeceğim bir yer" ifadelerini kullandı.

Türkiye nin mitolojik kalbi: Adı cehennem ama içine serinlemek için giriliyor! 4

Ailesiyle tatile gelen Ecem Aydın ise "Güzel bir yer bence, ben sevdim. Yani gelmeye değer. Cennet mi cehennem mi derseniz, Cennet daha iyi" şekline konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Burhan Kaplan'da "Ailemizle buraya gezintiye geldik. Çok güzel bir yer. Cennet Cehennem mağaralarını biz daha önce duymuştuk ama ilk defa yerinde görmek için geldik. Yani bayıldık neredeyse, muazzam bir şey" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Mersin obruk Cennet çamuru Cehennem Kapısı
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