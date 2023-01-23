Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı

6 yaşındayken milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Thylane Blondeau, Fransa'da düzenlenen NBA 2023 Turnuvası'na katıldı. Sosyal medya hesabından heyecanını paylaşan ünlü model, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Thylane Blondeau'nun pozlarını 2014 yılında dünyanın en güzel kızı seçilen Rus meslektaşı Kristina Pimenova da beğendi.

Henüz 10 yaşındayken dergi kapaklarında yer alan Thylane Blondeau, küçük yaşta makyaj yaptığı için tepkilerin odağında yer almıştı.

Şimdilerde 21 yaşında olan Fransız mankenin kendi kurduğu bir giyim markası var.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Thylane Blondeau, Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.



