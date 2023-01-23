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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı

23.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında dünyanın en güzel kızı unvanına layık görülen genç model Thylane Blondeau, Paris'te düzenlenen NBA maçını izledi. Sahada poz veren Thylane Blondeau, duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı

6 yaşındayken milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Thylane Blondeau, Fransa'da düzenlenen NBA 2023 Turnuvası'na katıldı. Sosyal medya hesabından heyecanını paylaşan ünlü model, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozlarıyla kendine hayran bıraktı

Thylane Blondeau'nun pozlarını 2014 yılında dünyanın en güzel kızı seçilen Rus meslektaşı Kristina Pimenova da beğendi.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozlarıyla kendine hayran bıraktı

Henüz 10 yaşındayken dergi kapaklarında yer alan Thylane Blondeau, küçük yaşta makyaj yaptığı için tepkilerin odağında yer almıştı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı

Şimdilerde 21 yaşında olan Fransız mankenin kendi kurduğu bir giyim markası var.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı

Özel hayatıyla da merak uyandıran Thylane Blondeau, Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau Paris pozuyla kendine hayran bıraktı


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