Dünyanın en güzel ve sıra dışı ağaçları

Dünyanın en büyük ağaçlarından sekoya ağaçları, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nda yer alıyor. Japonya’nın Kyoto şehrinin batısında bulunan Sagano Bambu ormanı görenleri büyülemekle kalmıyor adeta içine çekiyor. Zaten ormanın göz alıcı güzelliğinin içinde insanın kendini kaybetmemesi imkansız. Sagano Bambu Ormanı çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Uzaylı Ada olarak bilinen Yemen'deki Sokotra Adası'nda dağlık arazide yetişen 'şişe ağaçları" veya "çöl gülü ağaçları', sıradışı görünümüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya'nın Bonn kentinde bulunan vişne ağaçları çiçek açtığında tam anlamıyla görsel şölen sunuyor. Kamboçya’nın vahşi ormanlarında bulunan Ta Prohm Tapınağının en dehşet verici ağacı, Angkor Arkeolojik parkının bir parçasıdır. Yüzyıllar once terk edilmiş bir bölgede sürekli büyüyen ağaç yüzyıllar önce bir tapınağa da ev sahipliği yaptı. Yılan şeklindeki kökleriyle çok ürkütücü olan ağaç bugün turistlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi. Sputnik Türkiye2nin haberine göre, Madagaskar'daki baobab ağaçları bu dünyaya ait değilmiş gibi görünüyor. Dallarına göre aşırı büyük olan gövdesi su deposu görevi yapıyor. Bu yüzden ağaç dışarıdan kuru gözükse de asla kurumuyor ve yangına karşı dirençli oluyor.

Sürekli aynı yönde esen rüzgar Yeni Zelanda'daki bu ağaç kümesinin büyüme yönünü de etkiledi. Game of Thrones dizisi bölümlerinden birinin çekimlerinin yapıldığı Kuzey İrlanda'daki meşe ağacı tüneli görenleri doğal güzelliğiyle hayrete düşürüyor. Japonya da bulunan bu morsalkım ağacı tam 144 yaşında. Ayrıca bu ağaç dünyadaki en büyük morsalkımlardan birisidir. Bulunduğu bölgeye çok fazla turist çeken bu ağaç, büyüleyici bir görüntüye sahip. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlerin hayatları boyunca mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri. Gökkuşağı Okaliptüsü olarak da bilinen Eucalyptus deglupta, doğal olarak Kuzey Yarımküre'de görülen tek okaliptüs türüdür. Süs olarak yetiştirilen bu ağaç, gökkuşağı adını almasının sebebi gövdesinin havayla temasa göre sürekli renk değiştirmesidir. Baltık Denizi‘yle Kuron Lagünü‘nünün birbirinden ayrıldığı yerde, 98 km boyunca incecik uzanan bir kum tepeciği bulunuyor. Kuron Dili olarak adlandırılan yerin Rusya'nın Kaliningrad bölgesine denk gelen güney kısmında ‘Dans Eden Orman’ yer alıyor. Dans Eden Orman’daki ağaçların gövdeleri toprağın biraz üzerinde kıvrılıyor, bükülüyor, kırılıyor ve gökyüzüne öyle uzanıyor.Ağaçların gövdesinde meydana gelen bu tuhaf şekiller ise henüz gizemini koruyor.Sık rastlanmayan bir görünümü olması sebebiyle ‘Dans Eden Orman’, gizemli hikayeleri sevenlerin de ilgisini çekiyor.