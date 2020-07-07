Dünyanın en ilginç metro istasyonları sizi çok şaşırtacak! İçinde düğün bile yapılıyor...

Kalabalık şehirlerde metro bir kurtarıcı. Ancak açık havada seyahat etmek varken kimse yer altındaki tünellerde gitmeyi tercih etmez. Filmlerde ve çizgi filmlerinde metrolar farelerin uğrak mekanı olarak gösteriliyor. Ancak yazıdaki istasyonları gördükten sonra metrolarla alakalı olan düşünceleriniz tamamen değişecek. Bu metroların bulunduğu şehirlere seyahat ederseniz istasyonlara yolunuzu düşürmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

EN İLGİNÇ METRO İSTASYONLARI

T-Centralen - Stockholm, İsveç

T-Centralen Stockholm'ün metro sisteminin kalbi konumunda yer alıyor. Şehrin üç metro hattının birleştiği yer burası. Mağara benzeri yapısı ve mavi-beyaz desenleriyle estetik bir görünüm sunuyor. Mavi renk sadece göze hitap etmesi sebebiyle değil sakinleştirici ve stres azaltıcı etkisinden dolayı tercih edilmiş.

Radhuset - Stockholm, İsveç

Stockholm'ün bir diğer görülmeye değer istasyonu Radhuset. Burası da T-Centralen gibi mağara görünümüne sahip ancak farklı olarak yolcularını kırmızı tonlarıyla volkanik bir havada karşılıyor.

Avtovo - St. Petersburg, Rusya

Metro istasyonunda mermer bir sarayla karşılaşacağı kimin aklına gelir. Beyaz mermerden direkler ve duvarlar, kristal avizeler ve mozaikleriyle tam bir saray görünümüne sahip bu istasyonu ziyaret etmek isterseniz iş saatlerinde oldukça kalabalık olduğunu belirtelim. Sakin saatleri tercih ederek güzelliğini rahatça izleyebilirsiniz.