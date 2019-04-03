Dünyanın en ilginç ön kamerası Xiaomi’de yer alacak

Normal şartlarda ön kamera merkez üst noktada bulunur. Ancak Xiaomi tarafından alınan patente göre, cep telefonlarının alt kısmının da ön kameraya sahip olacağını görebiliyoruz.

Bu ön kamera patentlerinden ilki; alt orta merkezde yer alırken, diğer patentte ise her iki yanında olduğu fark ediliyor. Xiaomi muhtemelen iki farklı ürün çıkaracak ve bunların her ikisi de farklı ön kameralara sahip olacak.

Bundan kısa bir süre önce Huawei markalı cep telefonlarında da köşe kamerası bulunuyordu. Ancak bu köşe kameraları üst bölümdeydi. Xiaomi bu patentlerinin diğer şirketler tarafından çalınmaması için, onları onaylattı.

İlerleyen dönemlerde Xiaomi tarafından ortaya atılan bu ön kamera sistemi, belki de dünyanın en çok kullanılan tasarımlarından bir tanesi olacak. Sizce de Xiaomi ön kamera tasarımı estetik duruyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.

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