Dünyanın en ıssız 8 evi: En ücra köşelere inşa edildiler!

Kimi binlerce metre yükseklikteki sarp dağ yamaçlarına, kimi okyanusun ortasındaki ıssız adalara, kimi ise uçsuz bucaksız çöllere inşa edildi. İlk bakışta manzaranın içinde kaybolan bu mütevazı yapılar, aslında birbirinden ilginç hikayeler taşıyor.

1. ELLİÐAEY EVİ: İZLANDA'NIN ISSIZ ADASINDAKİ BEYAZ YAPI

İzlanda'nın Westman Adaları'nda bulunan Elliðaey Adası, yaklaşık 110 dönümlük yüzölçümüne sahip ve kalıcı yerleşim bulunmayan bir ada olarak biliniyor. Yemyeşil tepelerin ortasında tek başına duran beyaz yapı ise adanın en dikkat çekici noktalarından biri.

1953 yılında inşa edilen bu yapı, adada yaşayan ve bölgenin simgelerinden biri olan puffin kuşlarının avlanması sırasında kullanılmak üzere yapıldı. Issız konumu ve çevresindeki doğal güzellikler nedeniyle zaman zaman gizemli bir ev olarak da gündeme geliyor.

2. KALLUR DENİZ FENERİ: JAMES BOND FİLMİNE KONU OLAN UÇURUM

Faroe Adaları'ndaki Kalsoy Adası'nın kuzey ucunda yer alan Kallur Deniz Feneri, yemyeşil bir sırtın üzerinde, okyanusa karşı tek başına yükseliyor. Küçük boyutuna rağmen bulunduğu konum sayesinde dünyanın en etkileyici manzaralarından birine sahip.

Bölge, 2021 yılında vizyona giren James Bond filmi No Time to Die için de kullanıldı. Filmde kötü karakterin adası olarak görülen bu etkileyici coğrafya, 2022 yılında deniz fenerinin yakınına yerleştirilen James Bond mezar taşıyla da dikkat çekti.

3. SOLVAY KULÜBESİ: 4 BİN METRE YÜKSEKLİKTE SIĞINAK

İsviçre Alpleri'nin simge dağlarından Matterhorn üzerinde bulunan Solvay Kulübesi, yaklaşık 4 bin 3 metre yükseklikte yer alıyor. Hörnli Sırtı'na inşa edilen ahşap yapı, dağcılar için hayati önem taşıyan acil durum sığınaklarından biri.

Toplam 10 yatak kapasitesine sahip kulübe, Belçikalı sanayici Ernest Solvay'ın sağladığı 20 bin franklık destekle inşa edildi ve 1917 yılında tamamlandı.

4. LAGANGARBH: BEYAZ KÜÇÜK EV

İskoçya'nın Glen Coe bölgesinde, görkemli Buachaille Etive Mòr Dağı'nın eteklerinde küçük beyaz bir ev bulunuyor. Lagangarbh adıyla bilinen bu yapı, çevresindeki devasa dağ manzarasının yanında oldukça küçük kalıyor.

Geçmişte bir çiftçi evi olarak kullanılan yapı, bölgenin sert hava koşullarına karşı korunmak amacıyla çevresine dikilen ağaçlarla da dikkat çekiyor. Bugün İskoçya'nın en tanınan manzara noktalarından biri olarak fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

5. ABBOT PASS KULÜBESİ: TAŞ SIĞINAK

Kanada'nın Banff Ulusal Parkı'nda, Mount Victoria ile Mount Lefroy dağları arasındaki geçitte yer alan Abbot Pass Kulübesi, 1922 yılında İsviçreli dağ rehberleri tarafından inşa edildi.

Deniz seviyesinden 2 bin 925 metre yüksekte bulunan taş yapı, geçmişte 24 dağcıya konaklama imkanı sağlayabiliyordu. Kanada'nın en yüksek rakımlı kalıcı olarak kullanılabilir yapılarından biri olarak bilinen kulübe, dağcılık tarihinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

6. PORT LOCKROY: PENGUENLERİN ARASINDA KALAN ESKİ İNGİLİZ ÜSSÜ

Antarktika'daki Goudier Adası'nda bulunan Port Lockroy, dünyanın en sıra dışı yerleşim noktalarından biri. Etrafı gentoo penguenleriyle çevrili olan eski İngiliz üssü, 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında başlatılan Tabarin Operasyonu kapsamında kuruldu.

Bugün tarihi yapı, ziyaretçilere açılan alanlarıyla Antarktika'nın dikkat çeken turistik noktalarından biri. Adanın bir bölümü ziyaretçilere ayrılırken diğer bölümü penguenlerin doğal yaşamını korumak amacıyla onlara bırakılıyor.

7. CORROUR BOTHY: İSKOÇYA DAĞLARININ ORTASINDA ÜCRETSİZ SIĞINAK

İskoçya'daki Cairngorms Dağları'nın içinden geçen Lairig Ghru geçidinde bulunan Corrour Bothy, yürüyüşçüler ve dağcılar için önemli bir sığınak görevi görüyor.

Taştan inşa edilen küçük yapı, zorlu dağ yürüyüşlerinde dinlenmek ve kötü hava koşullarından korunmak isteyenlere açık. İçerisinde açık ateş yakılabilen bir alan da bulunan sığınağın çevresinde bazı ziyaretçiler geceyi geçirmek için çadır kuruyor.

8. JACKRABBİT HOMESTEAD: KALİFORNİYA ÇÖLÜNDE TERK EDİLMİŞ BİR YAŞAM ALANI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Twentynine Palms yakınlarındaki Wonder Valley bölgesinde bulunan Jackrabbit Homestead, çölün ortasında ayakta kalmış eski bir yerleşim yapısı.

1950'li ve 1960'lı yıllarda bölgede binlerce küçük kulübe inşa edildi. Çöl arazilerinde yaşam kurmak isteyenlerin yaptığı bu yapıların büyük bölümü zamanla terk edildi. Günümüzde Jackrabbit Homestead'den geriye ise büyük ölçüde ahşap iskeleti kaldı.

2000'li yılların başında bölgede gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında terk edilmiş yüzlerce kulübe de kaldırıldı.

Görsellerde yapay zekadan destek alınmıştır.