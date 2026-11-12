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Ekranı yok, ne işe yaradığı da sır! Nothing'in gizemli cihazı göründü

Nothing CEO’su Carl Pei, geçtiğimiz günlerde şirketin ilk yapay zeka tabanlı ürününü önümüzdeki ay piyasaya süreceğini doğruladı ve cihazın ilk tanıtım görüntüsünü paylaştı. Şimdi ise Pei, yakında piyasaya çıkacak bu ekransız ürünün tam tasarımını açıkladı.

Ekranı yok, ne işe yaradığı da sır! Nothing'in gizemli cihazı göründü
Enes Çırtlık

X'te paylaştığı bir gönderide Carl Pei, Nothing'in yakında piyasaya sürülecek cihazının tasarımını ortaya koyan kısa bir video paylaştı.

İŞTE NOTHING'İN EKRANSIZ GİZEMLİ CİHAZI

GSMArena'da yer alan habere göre videoda, fırçalanmış metal gövdeli, köşeleri yuvarlatılmış ve kenarları kavisli bir cihaz görülüyor. Cihazın ön yüzünde, muhtemelen kayıt işlevi gören kırmızı noktalı büyük bir fiziksel düğmenin yanı sıra, turuncu ve yeşil renkte yanan iki hap şeklindeki LED gösterge bulunuyor.

Nothing, cihazın adı da dahil olmak üzere henüz herhangi bir ayrıntıyı açıklamadı.

Ancak Pei, videoya eklediği başlık, yapay zeka destekli cihazın sohbetler sırasında bağlamı hatırlayabileceğine işaret etti. Bunun dışında şirket, ekransız ürünü önümüzdeki ay içinde tanıtacağını doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Nothing
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