Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye'den 3 il listede

Dünyanın dört bir yanındaki lezzetleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesini güncelledi. Listede Türkiye’den Gaziantep, İstanbul ve İzmir yer alarak dikkat çekti. İşte 3 şehirden öne çıkan lezzetler...

Sedef Karatay

Taste Atlas’ın güncel listesi, Türk mutfağının farklı bölgelerde ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep’in geleneksel lezzetleri, İstanbul’un zengin mutfak mirası ve İzmir’in Ege’ye özgü tatları, Türkiye’yi gastronomi haritasında üst sıralarda tutmaya devam ediyor.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 1

İLK DÖRT SIRADA İTALYA DAMGASI

Listenin zirvesinde İtalya şehirleri öne çıktı.

İlk dört sıra şu şekilde sıralandı:

  • Napoli
  • Milano
  • Bologna
  • Floransa

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 2

**İtalya’nın ardından Mumbai (5), Cenova (6) ve Paris (7) geldi.

İlk 10’da ayrıca Viyana (8), Roma (9) ve Lima (10) yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 3

GAZİANTEP 17. SIRADA: GÜNEYDOĞU MUTFAĞININ GÜCÜ

Türkiye listesinin en üst sırasında Gaziantep bulunuyor. 17’nci sıraya yerleşen şehir, köklü mutfağıyla öne çıktı.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 4

Gaziantep’le özdeşleşmiş lezzetler şunlar oldu:

  • Baklava
  • Alinazik
  • Yuvarlama (Yuvalama)
  • Katmer
  • Beyran

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 5

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 6

İSTANBUL 24. SIRADA: KLASİKLERDEN SOKAK LEZZETLERİNE

Tarihi ve kültürel çeşitliliği mutfağına yansıtan İstanbul, listenin 24’üncü sırasında yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 7

İstanbul’da mutlaka tadılması önerilen lezzetler:

  • Lokum
  • Hünkarbeğendi
  • Beyti kebabı
  • Paçanga böreği
  • Islak hamburger

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 8

İZMİR 84. SIRADA: EGE MUTFAĞININ ÖZGÜN TATLARI

Listede 84’üncü sırada bulunan İzmir, Ege mutfağının kendine has tatlarıyla öne çıktı.

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 9

İzmir için öne çıkan lezzetler ise şöyle sıralandı:

  • Boyoz
  • İzmir köfte
  • Kadınbudu köfte

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 10

  • İzmir bombası
  • Şambali

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye den 3 il listede 11

  • Tire köftesi
