Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye'den 3 il listede

Taste Atlas’ın güncel listesi, Türk mutfağının farklı bölgelerde ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Gaziantep’in geleneksel lezzetleri, İstanbul’un zengin mutfak mirası ve İzmir’in Ege’ye özgü tatları, Türkiye’yi gastronomi haritasında üst sıralarda tutmaya devam ediyor.
Listenin zirvesinde İtalya şehirleri öne çıktı.
İlk dört sıra şu şekilde sıralandı:
**İtalya’nın ardından Mumbai (5), Cenova (6) ve Paris (7) geldi.
İlk 10’da ayrıca Viyana (8), Roma (9) ve Lima (10) yer aldı.
Türkiye listesinin en üst sırasında Gaziantep bulunuyor. 17’nci sıraya yerleşen şehir, köklü mutfağıyla öne çıktı.
Gaziantep’le özdeşleşmiş lezzetler şunlar oldu:
Tarihi ve kültürel çeşitliliği mutfağına yansıtan İstanbul, listenin 24’üncü sırasında yer aldı.
İstanbul’da mutlaka tadılması önerilen lezzetler:
Listede 84’üncü sırada bulunan İzmir, Ege mutfağının kendine has tatlarıyla öne çıktı.
İzmir için öne çıkan lezzetler ise şöyle sıralandı:
Okuyucu Yorumları 0 yorum