Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye'den 3 il listede

Taste Atlas’ın güncel listesi, Türk mutfağının farklı bölgelerde ne kadar güçlü ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep’in geleneksel lezzetleri, İstanbul’un zengin mutfak mirası ve İzmir’in Ege’ye özgü tatları, Türkiye’yi gastronomi haritasında üst sıralarda tutmaya devam ediyor.

İLK DÖRT SIRADA İTALYA DAMGASI

Listenin zirvesinde İtalya şehirleri öne çıktı.

İlk dört sıra şu şekilde sıralandı:

Napoli

Milano

Bologna

Floransa

**İtalya’nın ardından Mumbai (5), Cenova (6) ve Paris (7) geldi.

İlk 10’da ayrıca Viyana (8), Roma (9) ve Lima (10) yer aldı.

GAZİANTEP 17. SIRADA: GÜNEYDOĞU MUTFAĞININ GÜCÜ

Türkiye listesinin en üst sırasında Gaziantep bulunuyor. 17’nci sıraya yerleşen şehir, köklü mutfağıyla öne çıktı.

Gaziantep’le özdeşleşmiş lezzetler şunlar oldu:

Baklava

Alinazik

Yuvarlama (Yuvalama)

Katmer

Beyran

İSTANBUL 24. SIRADA: KLASİKLERDEN SOKAK LEZZETLERİNE

Tarihi ve kültürel çeşitliliği mutfağına yansıtan İstanbul, listenin 24’üncü sırasında yer aldı.

İstanbul’da mutlaka tadılması önerilen lezzetler:

Lokum

Hünkarbeğendi

Beyti kebabı

Paçanga böreği

Islak hamburger

İZMİR 84. SIRADA: EGE MUTFAĞININ ÖZGÜN TATLARI

Listede 84’üncü sırada bulunan İzmir, Ege mutfağının kendine has tatlarıyla öne çıktı.

İzmir için öne çıkan lezzetler ise şöyle sıralandı:

Boyoz

İzmir köfte

Kadınbudu köfte

İzmir bombası

Şambali