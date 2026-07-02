Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi

Dünya mutfaklarını değerlendiren, kullanıcı oyları ve gurme yorumlarını derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, son olarak hazırladığı “Dünyanın En İyi 35 Atıştırmalığı” listesini yayımladı. Birçok ülkeye ait yerel sokak lezzetlerinin ve aperitiflerin yer aldığı sıralamada, Türkiye’den üç farklı geleneksel tat listeye girmeyi başardı.
Listenin ilk sıralarında farklı coğrafyalardan öne çıkan özgün lezzetler dikkat çekiyor. TasteAtlas’ın değerlendirmesine göre ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:
Karantika – Cezayir
Hamamatsu gyoza – Japonya
Kepta duona – Litvanya
Guotie – Çin
Roti canai – Malezya
Empanadas Tucumanas – Arjantin
Kartupea pankukas – Litvanya
Batagor – Endonezya
Bundas kenyer – Macaristan
Kalamarakia tiganita – Yunanistan
Türk mutfağının tüm dünyada severek tüketilen ve atıştırmalık kategorisinde değerlendirilen geleneksel tatları en iyi 35 arasında yer buldu. Listeye giren Türk lezzetleri şu şekilde sıralandı:
Paçanga Böreği
Lahmacun
Tantuni
Listede ayrıca Meksika'dan Esquites ve Antojitos, Fas'tan Maakouda, Brezilya'dan Pão de queijo, Gürcistan'dan Khachapuri, Hindistan'dan Masala dosa, Lübnan'dan Sfiha, Tayland'dan Khanom khrok ve Ukrayna'dan Pampushka gibi birçok ülkenin popüler ve geleneksel lezzeti de kendine yer buldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum