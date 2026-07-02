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Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi

TasteAtlas’ın dünya çapında yaptığı değerlendirme ve oylamalarla belirlenen “en iyi 35 atıştırmalık” listesi açıklandı. Farklı ülkelerden lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türkiye’den 3 lezzet yer aldı.

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 3 lezzet listeye girdi
Gökçen Kökden

Dünya mutfaklarını değerlendiren, kullanıcı oyları ve gurme yorumlarını derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, son olarak hazırladığı “Dünyanın En İyi 35 Atıştırmalığı” listesini yayımladı. Birçok ülkeye ait yerel sokak lezzetlerinin ve aperitiflerin yer aldığı sıralamada, Türkiye’den üç farklı geleneksel tat listeye girmeyi başardı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR?

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye den 3 lezzet listeye girdi 1

Listenin ilk sıralarında farklı coğrafyalardan öne çıkan özgün lezzetler dikkat çekiyor. TasteAtlas’ın değerlendirmesine göre ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:

Karantika – Cezayir

Hamamatsu gyoza – Japonya

Kepta duona – Litvanya

Guotie – Çin

Roti canai – Malezya

Empanadas Tucumanas – Arjantin

Kartupea pankukas – Litvanya

Batagor – Endonezya

Bundas kenyer – Macaristan

Kalamarakia tiganita – Yunanistan

TÜRKİYE'DEN 3 LEZZET LİSTEYE GİRDİ

Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye den 3 lezzet listeye girdi 2

Türk mutfağının tüm dünyada severek tüketilen ve atıştırmalık kategorisinde değerlendirilen geleneksel tatları en iyi 35 arasında yer buldu. Listeye giren Türk lezzetleri şu şekilde sıralandı:

Paçanga Böreği

Lahmacun

Tantuni

DÜNYA MUTFAĞINDAN DİKKAT ÇEKEN DİĞER LEZZETLER

Listede ayrıca Meksika'dan Esquites ve Antojitos, Fas'tan Maakouda, Brezilya'dan Pão de queijo, Gürcistan'dan Khachapuri, Hindistan'dan Masala dosa, Lübnan'dan Sfiha, Tayland'dan Khanom khrok ve Ukrayna'dan Pampushka gibi birçok ülkenin popüler ve geleneksel lezzeti de kendine yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
beslenme yemek
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