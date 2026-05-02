YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'En fazla acı biberi kim yer?' yarışması: Dayanamayanlara bakın ne oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen yarışmaya 3’ü kadın olmak üzere toplam 36 kişi katıldı.

'En fazla acı biberi kim yer?' yarışması: Dayanamayanlara bakın ne oldu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen acı biber yeme yarışmasına 36 kişi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Sekreteri Süleyman Örgel, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce yaptı. Yarışmacılar, yiyecekleri biberleri jüri üyeleri huzurunda tartarak teslim aldı.

Jalapeno çeşidi acı biberleri alıp standa geçen yarışmacılar, 3 dakikada en fazla biberi yiyerek altın ödülünü alabilmek için mücadele etti. Biberlerin acısına dayamayan yarışmacılar, acıyı bastırmak için ayran içip, domates yedi.

"SENEYE YİNE KATILACAĞIM"

Yarışma sonucunda 474 gram acı biberi yiyen Celal Derin birinci oldu. 370 gramla Yetkin Tuncer ikinciliği, 322 gramla Mehmet Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan 3 kadın arasında 146 gram ile en çok acı biber yiyen Nazime Sartık ise kadınların birincisi oldu. Celal Derin, önceki yıllarda da birincilikleri olduğunu belirterek, "Seneye yine katılacağım. Bu yarışmayı üçüncü kez kazanacağım" dedi.

En fazla acı biberi kim yer? yarışması: Dayanamayanlara bakın ne oldu 1

YARIŞMACILARA ALTIN ÖDÜLÜ

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kadınlar birincisi Nazime Sartık'a yarım gram altın verildi. Erkeklerde ise birinci Celal Derin'e yarım altın, ikinci Yetkin Tuncer'e çeyrek altın, üçüncü Mehmet Yılmaz'a da gram altın hediye edildi. Yarışmacıların katılım madalya ve hediyelerini protokol üyeleri verdi.

Öte yandan yarışmaya baba-oğul rolüyle katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş'ın şovu ilgi çekti. Acı biberin acısına dayamadığını belirterek yardım isteyen Mehmet Karakaya'ya alana gelen itfaiye eri köpük sıktı.

En fazla acı biberi kim yer? yarışması: Dayanamayanlara bakın ne oldu 2

"YETİŞTİRDİĞİMİZ SEBZELERDEN OLAN ACI BİBERLERLE YARIŞMA DÜZENLEDİK"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bugün Türkiye'nin en acı biberinin yarışması yapıldı. Bu biberleri biz üretiyoruz" diye konuştu. Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı ise "Kumluca'nın verimli topraklarında her çeşit sebzeleri yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz sebzelerden olan acı biberlerle yarışma düzenledik. Yarışmalarımıza katılanlara ve katkı sağlayan herkese bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

En fazla acı biberi kim yer? yarışması: Dayanamayanlara bakın ne oldu 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Acı biber yarışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.