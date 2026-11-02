Dünyanın en iyi sebzeleri açıklandı! Türkiye'den o lezzet de listede

Gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı ve gurme değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi sebzelerini sıraladı. Listenin ilk sırasında İtalya'nın ünlü San Marzano domatesi yer aldı.

İlk dörtte bulunan sebzeler ise şöyle sıralandı:

San Marzano domatesi

Ají Amarillo

Pomodoro di Pachino

Cipolla Rossa di Tropea Calabria



URFA BİBERİ 22'NCİ SIRADA

Türkiye'nin gastronomi değerlerinden Urfa biberi de listede kendine yer buldu. 4,1 puan alan Urfa biberi, dünyanın en iyi sebzeleri sıralamasında 22'nci oldu.

Şanlıurfa biberi ve isot biberi olarak da bilinen ürün, yörede yetiştirilen kırmızı biberlerin olgunlaştıktan sonra kurutulup işlenmesiyle elde ediliyor. Kendine özgü aroması ve rengiyle özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip.