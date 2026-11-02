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Dünyanın en iyi sebzeleri açıklandı! Türkiye'den o lezzet de listede

Dünyanın farklı mutfaklarında kullanılan sebzeler, bu kez uluslararası bir gastronomi sıralamasında değerlendirildi. TasteAtlas tarafından hazırlanan listede İtalya ve Peru gibi ülkelerin ürünleri öne çıkarken Türkiye'den Urfa biberi de ilk 25'e girmeyi başardı.

Dünyanın en iyi sebzeleri açıklandı! Türkiye'den o lezzet de listede
Çiğdem Berfin Sevinç

Gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı ve gurme değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi sebzelerini sıraladı. Listenin ilk sırasında İtalya'nın ünlü San Marzano domatesi yer aldı.

Dünyanın en iyi sebzeleri açıklandı! Türkiye den o lezzet de listede 1

İlk dörtte bulunan sebzeler ise şöyle sıralandı:

    1. San Marzano domatesi
    1. Ají Amarillo
    1. Pomodoro di Pachino
    1. Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Dünyanın en iyi sebzeleri açıklandı! Türkiye den o lezzet de listede 2

URFA BİBERİ 22'NCİ SIRADA

Türkiye'nin gastronomi değerlerinden Urfa biberi de listede kendine yer buldu. 4,1 puan alan Urfa biberi, dünyanın en iyi sebzeleri sıralamasında 22'nci oldu.

Şanlıurfa biberi ve isot biberi olarak da bilinen ürün, yörede yetiştirilen kırmızı biberlerin olgunlaştıktan sonra kurutulup işlenmesiyle elde ediliyor. Kendine özgü aroması ve rengiyle özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip.

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Anahtar Kelimeler:
biber Urfa dürüm Taste Atlas (Lezzet Atlası)
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