Dünyanın en iyi şehri belli oldu! İşte yaşanabilir o kent...

Resonance Consultancy’nin hazırladığı “2026 World’s Best Cities” raporu açıklandı. Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu. Listenin zirvesinde bir kez daha Londra yer alırken, Berlin Almanya adına ilk 10’a girdi.

LONDRA 11. KEZ SEÇİLDİ

Bu yılki sıralama, nüfusu 1 milyonun üzerindeki 270 şehir arasında yapıldı. İngiltere’nin başkenti Londra, 11. kez dünyanın en iyi şehri seçildi. Refah endeksinde birinci, sevilebilirlikte ikinci, yaşanabilirlikte üçüncü sırada yer aldı.

New York, pandemi sonrası ekonomik toparlanmasıyla ikinci sıraya yükseldi. Paris ise bu yıl bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti. Japonya’nın başkenti Tokyo, güvenliği, gastronomisi ve kentsel planlamasıyla dördüncülüğünü korudu. Madrid ise geçtiğimiz yıl 13. sıradan 5. sıraya yükseldi.

Şehirler üç ana kategori altında değerlendirildi: