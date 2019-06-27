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Dünyanın en iyi taklitçisi: Lir kuşu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Daha önce böyle bir kuş gördünüz mü? Dünyanın en iyi taklitçi kuşu olan kahverengi bir sülüne benzetilen ama harikulade kuyruğu ile sülünden ayrılan inanılmaz bir kuş olan Lir kuşu ile tanışmaya hazır mısınız?

Dünyanın en iyi taklitçisi: Lir kuşu!

Natüralist ve yayıncı olan David Attenborough, bu güzel Lir kuşunu dünyanın en iyi şarkıcı kuşlarından biri olarak adlandırdı. Aynı zamanda dünyanın sesleri en iyi şekilde taklit eden kuşudur.
Hatta "Tabii ve mekanik'' seslerin her ikisini de taklit eder.

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Çiftleşme mevsimi boyunca, erkek Lir kuşları, bir dişiyi çekmek için özel bir şarkı yapmak üzere etrafındaki tüm kuşlardan topladığı bir dizi kuş sesini taklit eder.

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Bu karmaşık şarkı, elektronik oyuncaklar, kamera kepenkleri, gıcırtılı kapılar veya motorlu testereler gibi ortamdan gelen seslerin yanı sıra 20 farklı kuş sesine de sahip olabilir.

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Büyük kahverengi sülüne benzeyen Lir kuşu adını, lir müzik aletine benzeyen kuyruk tüylerinin eşsiz şeklinden alır. Şarkılarını dansla koordine ettikleri zaman, çiftleşme ritüellerinin bir parçası olarak kuyrukları artar ve güzelce açılır.

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Bu inanılmaz kuşu fotoğraflamak ve filme almak, çok utangaç ve yaklaşması zor olduğu için mutlak bir ayrıcalıktır. Yürüyerek kaçtıklarından biraz Road Runner çizgi film karakterini anımsatır.

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Bu video klipte, en belirgin ses gülen kookaburra olacaktır. Diğer sesler arasında kamera deklanşörü, gri sırtlı kasap kuşu, doğu kamçı kuşu, gürültülü friarbird, alaca currawong ve gri shrikethrush sayılabilir. Yerel kuşlar da willy wag, corella, gökkuşağı Lori ve gürültülü madenci, siyah kakadu, kakadu, kral papağan, wattlebird gibi birçok sesi kopyalamış.

Dans ve şarkı pratiği zamanı

Tüm fotoğraflar ve videolar Avustralya'nın Sidney kentindeki Kur-ring-Gai Chase Ulusal Parkında çekildi.

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