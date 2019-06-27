Dünyanın en iyi taklitçisi: Lir kuşu!

Natüralist ve yayıncı olan David Attenborough, bu güzel Lir kuşunu dünyanın en iyi şarkıcı kuşlarından biri olarak adlandırdı. Aynı zamanda dünyanın sesleri en iyi şekilde taklit eden kuşudur.

Hatta "Tabii ve mekanik'' seslerin her ikisini de taklit eder.

Çiftleşme mevsimi boyunca, erkek Lir kuşları, bir dişiyi çekmek için özel bir şarkı yapmak üzere etrafındaki tüm kuşlardan topladığı bir dizi kuş sesini taklit eder.

Bu karmaşık şarkı, elektronik oyuncaklar, kamera kepenkleri, gıcırtılı kapılar veya motorlu testereler gibi ortamdan gelen seslerin yanı sıra 20 farklı kuş sesine de sahip olabilir.

Büyük kahverengi sülüne benzeyen Lir kuşu adını, lir müzik aletine benzeyen kuyruk tüylerinin eşsiz şeklinden alır. Şarkılarını dansla koordine ettikleri zaman, çiftleşme ritüellerinin bir parçası olarak kuyrukları artar ve güzelce açılır.

Bu inanılmaz kuşu fotoğraflamak ve filme almak, çok utangaç ve yaklaşması zor olduğu için mutlak bir ayrıcalıktır. Yürüyerek kaçtıklarından biraz Road Runner çizgi film karakterini anımsatır.