Dünyanın en kalabalık ülkeleri (Güncel nüfus listesi)

Dünya nüfusu her geçen gün artarken, bazı ülkeler bu büyümeden olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedir. Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfusu ile öne çıkan ülkeler senelerdir listenin başında yer alırken, diğer ülkelere bakıldığında da nüfus dengesi hızla değişmektedir. Güncel verilere bakıldığında hangi ülkelerin daha kalabalık olduğu ve gelecekte nasıl bir tabloya sahip olacağı gibi konularda da tahminlerde bulunulmaktadır.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri

1. Hindistan

Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin’i geçtikten sonra toplam 1,45 milyar kişilik nüfusuyla zirvede yer almaktadır. Ülkede nüfus yoğunluğu çok fazla olduğundan kilometrekare başına 488 kişi düşmektedir. Genç nüfusa bakıldığında ortalama yaşın 28 olduğu görülmektedir. Bu durum ise genç iş gücü bakımından Hindistan’a büyük bir avantaja sağlamaktadır. Hindistan’ın yılda %0,89 oranında büyüyen nüfusu dikkate alındığında gelecekte daha da kalabalık bir nüfusa sahip olacağını söylemek mümkündür.

2. Çin

Uzun seneler boyunca dünyanın en kalabalık ülkesi dendiğinde akıllara Çin gelirdi. Ancak 2024 yılından sonra Hindistan’ın nüfusu Çin'i geçti ve Çin nüfusu 1,419 milyar kişiye doğru gerileme gösterdi. Düşük doğurganlık oranı (1,0) ve yaşlanan nüfus dikkate alındığında Çin’de yıllık %0,23’lük bir nüfus kaybı olduğu görülmektedir. Nüfus gerilemesini durdurmak amacıyla doğum ödemeleri ve göçmen politikaları gözden geçirilmektedir.

3. ABD

Amerika Birleşik Devletleri, 345 milyonluk nüfusu sayesinde dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi unvanını taşımaktadır. ABD’de yıllık %0,57’lik bir nüfus artışının en büyük faktörü göçmenlerdir. ABD, yüksek şehirleşmeye sahip bir ülke olarak New York, Los Angeles, Chicago ve Houston gibi bölgelerde milyonlarca insanı barındırmaktadır. Bilhassa Latin Amerika ve Asya’dan gelen göçmenler ABD nüfus dengesini değiştirmeye devam etmektedir.

4. Endonezya

Endonezya, 283 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve Güneydoğu Asya bölgesinin ise en kalabalık ülkesi olarak bilinmektedir. Ülkenin nüfusu yıllık %0,82 oranında artış gösterirken, doğurganlık oranı 2,1’dir. Bu verilere bakıldığında ise dünya ortalamasına yakın bir seviyede olduğu söylenebilir. Endonezya, binlerce adadan oluşan bir ülke olması nedeniyle nüfusun bölgesel dağılımı oldukça dengesizdir.

5. Pakistan

Pakistan, 251 milyonluk nüfusa sahip ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ülke yıllık %1,52’lik bir nüfus artışına sahipken, genç nüfus oranı bakımından da oldukça yüksek bir seviyede yer almaktadır. Ülkedeki ortalama yaş 20’ken, doğurganlık oranı ise 3,5 olarak açıklanmaktadır. Ancak şehirlerde yaşayan insanların oranı yalnızca %34 olduğundan, ülke nüfusunun büyük bir bölümü hâlâ kırsal bölgelerde yaşamaktadır.

6. Nijerya

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Nijerya, yılda %2,1 oranında büyüme göstererek hızla artan 232 milyonluk bir nüfusa sahip. Ülkedeki doğurganlık oranı 4,4 olarak açıklandığından her kadının ortalama 4 çocuk doğurduğu tahmin edilmektedir. Bu veriler Nijerya nüfusunun gelecekte daha da artacağını göstermektedir.

Nijerya’daki yaş ortalaması 18 olduğundan dünyanın en genç nüfuslarından birine sahiptir. Genç nüfus iş gücüne büyük bir avantaj sağlarken, eğitim, sağlık ve istihdam konularında ise ciddi sorunlara neden olmaktadır.

7. Brezilya

Güney Amerika’nın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Brezilya, 211 milyonluk bir nüfus oranına sahiptir. Ülkedeki şehirleşme oranı %91 olarak oldukça yüksek bir seviyededir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü şehirlerde yaşadığı için altyapı sorunları, trafik yoğunluğu, barınma sorunu ve artan suç oranları gibi problemler de yaşanmaya devam etmektedir.