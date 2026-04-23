'Dünyanın en kayıp kabilesi' İsrail'e göç ediyor!

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde yaşayan Bnei Menashe topluluğunun İsrail’e göçü dikkat çekiyor. “Kayıp kabile” olarak anılan topluluk, yıllar içinde binlerce kişiyle İsrail’e yerleşmeye başladı.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİLİK NÜFUSA SAHİP

Yaklaşık 10 bin kişilik nüfusa sahip topluluğun önemli bir bölümü son yıllarda İsrail’e taşınırken, göç sürecinin parça parça devam ettiği belirtiliyor. İsrail’in özel operasyonlar ve programlarla bu göçü desteklediği ifade ediliyor.

GELİR SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ YÖNLENDİRİYOR

Topluluk üyeleri, dini inançları gereği atalarının Orta Doğu kökenli olduğuna inanırken, göçün sadece dini değil ekonomik nedenlere de dayandığı öne sürülüyor. Hindistan’ın yoksul bölgelerinden biri olan Manipur’da düşük gelir seviyeleri, İsrail’e yönelimi artırıyor.