Dünyanın en kilolu genciydi! Yıllar sonraki fotoğrafı ortaya çıktı

17 yaşında 690 kilo olan Khaled Mohsen Al Shaeri, obezite ile mücadele ediyordu. Fazla kiloları nedeniyle 2 buçuk yıl boyunca yatağından çıkamayan ve yürüyemeyen Shaeri, dünyanın en kilolu genci rekoruna sahipti. Hayatını değiştirmek için tedavi görmeye karar veren Shaeri, 2013 yılında evinden bir vinç yardımıyla alındı ve uçak ambulansa bindirildi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Abdullah Al Rabeeah’ın talimatıyla yerine getirilen kurtarma çalışması “insani bir jest” olarak isimlendirildi. Onun hikayesini duyan sağlık bakanına kurtarma çağrısında bulunduktan sonra Shaeri’in kilosunun kontrol altına alınması için hastanede tedavi görmesine karar verildi. Sağlıklı bir diyet ve yönetebilir egzersiz programının uygulanmasına yardımcı olmak için Shaeri’ye 30 sağlık personeli hazır bulundu. Shaeri, 3 yıllık tedavinin sonunda 86 kiloya kadar düştü.

İLK DEFA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

2018 yılında aşırı kilo kaybının neden olduğu deri sarkmalarından kurtulmak için estetik operasyon olan Shaeri, 29 yaşında ilk kez tek başına yürürken görüntülendi. Aşırı kilolarından kurtulduktan sonra adeta tanınmaz hale gelen Shaeri’nin değişimi görenleri şaşırtmayı başardı.



