Dünyanın en korkunç adası! Meksika’nın Bebek Adası tüyler ürpertiyor

Asıl adı “Isla de Las Munecas” olan Bebek Adası, Meksika’da yer alıyor. Etrafı su kanallarıyla çevrili olan adanın dünya genelinde popüler olmasının en önemli nedeni ise adanın her köşesinin oyuncka bebeklerle çevrili olması. Oyuncak bebeklerin adaya yerleştirilmesinin arkasında ise oldukça trajik bir neden yatıyor.

BOĞULAN KÜÇÜK BİR KIZI YAD EDİYOR

Bebeklerin tarihi adada tek başına yaşayan Don Julian Santana Barrera isimli adamla başlıyor. Efsaneye göre, 1950’li yıllarda küçük bir kız adayı ziyaret ediyor ve etrafta bulunan su kanallarının birinde boğuluyor. Don Julian Santana isimli çiftçi ise bu olaydan sonra su kanallarında kız çocuğuna ait olduğunu düşündüğü bir oyuncak bebek buluyor. Bebeği alan Santana, küçük kızın ruhunu onurlandırmak ve adayı kötü ruhlardan korumak için oyuncak bebeği bir ağaca asmaya karar veriyor. Zaman içinde bu durum bir ritüele dönüşüyor ve Santana adada bulunan bütün ağaçlara oyuncak bebekler asmaya başlıyor.

BEBEKLER GÖRENLERİ KORKUTUYOR

50 yılı aşkın tarihi içinde adaya 500’den fazla oyuncak bebek asıldı. Bebeklerin en eskileri ise adanın girişinde asılı duruyor. Uzaktan bakıldığında ise bu bebekler çürümekte olan bir çocuk bedenini anımsatıyor. Adada asılı duran bebeklerin birçoğunun kolu ve bacakları kırık, elbiseleri kirli, saçları birbirine karışmış durumda. O zamandan beri Santana’nın ailesi ada üzerinde turistik aktiviteler düzenleyerek para kazanıyor.

SANTANA’NIN MEZARI DA ADADA BULUNUYOR

2001 yılında Santana’da tıpkı küçük kız gibi bir su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Santana’nın mezarı da adadaki yerini aldı. Hatta mezarının başına ritüelini anımsatması için oyuncak bir bebek dahi yerleştirildi. Meksika’nın turistik merkezlerinden biri olmayı başaran Bebek Adası yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



