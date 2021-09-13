Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın en korkunç adası! Meksika’nın Bebek Adası tüyler ürpertiyor

Dünyanın en korkunç adası! Meksika’nın Bebek Adası tüyler ürpertiyor

13.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok yerinde korkunç hikayelere sahip olan bölgelere rastlanıyor. Hatta kimilerinin gizemini koruduğu şehir efsanesi halinde kulaktan kulağa yayılıyor. Meksika'da bulunan "Isla de las Munecas" ya da Türkçe adıyla Oyuncak Bebekler Adası bir korku filmi seti ya da bir kabus gibi görünüyor.

Dünyanın en korkunç adası! Meksika’nın Bebek Adası tüyler ürpertiyor

Asıl adı “Isla de Las Munecas” olan Bebek Adası, Meksika’da yer alıyor. Etrafı su kanallarıyla çevrili olan adanın dünya genelinde popüler olmasının en önemli nedeni ise adanın her köşesinin oyuncka bebeklerle çevrili olması. Oyuncak bebeklerin adaya yerleştirilmesinin arkasında ise oldukça trajik bir neden yatıyor.

BOĞULAN KÜÇÜK BİR KIZI YAD EDİYOR

1

Bebeklerin tarihi adada tek başına yaşayan Don Julian Santana Barrera isimli adamla başlıyor. Efsaneye göre, 1950’li yıllarda küçük bir kız adayı ziyaret ediyor ve etrafta bulunan su kanallarının birinde boğuluyor. Don Julian Santana isimli çiftçi ise bu olaydan sonra su kanallarında kız çocuğuna ait olduğunu düşündüğü bir oyuncak bebek buluyor. Bebeği alan Santana, küçük kızın ruhunu onurlandırmak ve adayı kötü ruhlardan korumak için oyuncak bebeği bir ağaca asmaya karar veriyor. Zaman içinde bu durum bir ritüele dönüşüyor ve Santana adada bulunan bütün ağaçlara oyuncak bebekler asmaya başlıyor.

BEBEKLER GÖRENLERİ KORKUTUYOR

2

50 yılı aşkın tarihi içinde adaya 500’den fazla oyuncak bebek asıldı. Bebeklerin en eskileri ise adanın girişinde asılı duruyor. Uzaktan bakıldığında ise bu bebekler çürümekte olan bir çocuk bedenini anımsatıyor. Adada asılı duran bebeklerin birçoğunun kolu ve bacakları kırık, elbiseleri kirli, saçları birbirine karışmış durumda. O zamandan beri Santana’nın ailesi ada üzerinde turistik aktiviteler düzenleyerek para kazanıyor.

SANTANA’NIN MEZARI DA ADADA BULUNUYOR

3

2001 yılında Santana’da tıpkı küçük kız gibi bir su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Santana’nın mezarı da adadaki yerini aldı. Hatta mezarının başına ritüelini anımsatması için oyuncak bir bebek dahi yerleştirildi. Meksika’nın turistik merkezlerinden biri olmayı başaran Bebek Adası yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

mezar

Dünyanın en tehlikeli adası! Brezilya’daki Queimada Grande Adası'na (Yılan Adası) kimse giremiyorDünyanın en tehlikeli adası! Brezilya’daki Queimada Grande Adası'na (Yılan Adası) kimse giremiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlarFransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

‘Aşkımız ölümsüz’ demişlerdi! Son paylaşımları rekor kırdı

‘Aşkımız ölümsüz’ demişlerdi! Son paylaşımları rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.