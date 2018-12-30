TREND

Dünyanın en kötü çocukları! Kıskançlık yüzünden cinayet işlediler

BetülKurucu BetülKurucu
DÜNYA  | 30.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

1992 yılında ABD’nin Indiana eyaletinde korkunç bir cinayet yaşandı. 12 yaşındaki Shanda Renee Sharer işkenceye uğradı, canlı canlı yakıldı. Üstelik okul arkadaşları tarafından…

Shanda Sharer, hayat dolu, neşeli, canlı bir çocuktu. Hazelwood Ortaokulu’nda okumaya başladığında Amanda adında bir kızla arkadaş oldu.

Kıskançlık yüzünden cinayet işlediler

Amanda’nın eski arkadaşı Melinda bu durumu karşısında kıskançlık krizine girdi. Shanda’yı herkesin önünde tehdit etti. Shanda ailesi tarafından başka bir okula gönderildi. Bu durum bile Melinda’yı sakinleştirmeye yetmedi.
Bir akşam arkadaşları Laurie Tackett, Hope Rippey ve Toni Lawrence’ı aradı. Dört genç kız, Shanda'yı tuzağa düşürmek için bir plan yaptılar. Amanda'nın onu görmek istediğini ve acilen buluşmaları gerektiğini söyleyip Shanda'yı gizlice evden çıkardılar.
Shanda’nın ölümü böyle başladı. 4 kız Shanda’yı ormanlık bir alana götürdüler, çırılçıplak soydular ve işkence yaptılar. Bu işkence tam 7 saat sürdü. Bıçakla boğazını kesmeye çalıştılar, göğsünden bıçakladılar.
Shanda’yı arabanın bagajına koyup evlerine döndüler. Hiçbir şey yapmamış gibi yiyip içtiler. Tekrar dışarı çıktıklarında arabadan sesler duydular. Shanda ölmemişti. Shanda’ya işkence yapmaya devam ettiler. Shanda, “Anneciğim” diye ağlıyordu.
En sonunda Shanda’yı diri diri yaktılar. 4 kız bu konuda konuşmamaya yemin ettiler ama ertesi gün işkenceye fazla dahil olmayan Hope ve Tori polise her şeyi itiraf edip tutuklandılar. Yetişkin mahkemesinde yargılandılar. Tori 20 yıl, Hope 35 yıl Melinda ve Laurie ise 60'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Melinda, hapishanede geçirdiği yıllarda engelli kişiler için köpek eğiten bir yardım kuruluşuna dahil oldu. Hatta eğittiği köpeklerden birini Shanda'nın annesi sahiplendi. Shanda’nın annesi Jacque, “Eminim Shanda benim onu affetmemi isterdi. Bunu kızım için yapıyorum” diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldular

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım... Bu şahane bir şey

Ömrü boyunca tasarrruf etti, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar miras bıraktı

Ömrü boyunca biriktirdi! Öyle bir miras bıraktı ki...

Endonezya'da tsunami felaketi: 338 metrelik yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü

Yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü!

Barbie'ye benzemek için servet harcadı! Şimdi de kaburgalarını aldıracak

Ameliyata doymadı! Son yapacağı şey 'yuh artık' dedirtti

3 kollu doğan bebeği 'kutsal' ilan ettiler

Yeni doğan bebeği 'peygamber' ilan ettiler!

Avusturyalı ailenin muhteşem seyahati! Her şey çocukları için...

Tüm eşyalarını satıp yola çıktılar! İlk iş Türkiye'ye geldiler..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.