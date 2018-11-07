YEMEK

Dünyanın en kötü kokulu meyvesi durian yolcu uçağını boşalttırdı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Egzotik meyveler arasında bulunan durian meyvesi pis kokusuyla dünyaya nam salmış durumda. Endonezya'daki bir yolcu uçağının kabininde ağır bir şekilde ortaya çıkan durian kokusu şikayete neden oldu ve uçak 1 saat rötar yaptı.

Dünyanın en kötü kokulu meyvesi durian yolcu uçağını boşalttırdı!

Endonez'yanın başkenti Cakarta'da yaşanan uçak krizi yolculara sıkıntılı anlar yaşattı. Uçağın rötar yapması alışılmış sebeplerin çok dışındaydı. Uçağın kargosunda dünyanın en kötü kokulu meyvesi olarak bilinen duriandan 2 ton vardı! Bu kadar pis kokulu meyve için 2 ton çok ciddi bir ağırlık :)

durian

Meyvenin ağır kokusundan rahatsız olan yolcular uçağın kargo kısmından meyvelerin boşaltılmasını istedi. Bu istek üzerine yolcular ve kabin görevlileri arasında tartışma yaşandı. Hatta iddialara göre havayolu şirketi çalışanları ve yolcuları arasında fiziksel arbede yaşandı.

durian2

Uzun süren tartışmanın ardından havayolu şirketi meyvelerin uçaktan boşaltılmasına karar verdi. Bu esnada uçak 1 saat rötar yaptı. Sinirlerin iyice gerildiği u anda yolcular da uçağı boşalttı ve meyveler tamamen boşaltılana kadar uçağa binmeyi reddetti.

Bir yolcu tarafından Facebook'a yüklenen videolar, havaalanındaki mürettebatın kargo ambarında iki ton durianı ortadan kaldırdığını gösterdi.

ucak

Güneydoğu Asya; Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli olan meyve, lezzetinden ziyade kötü kokusuyla nam salmış durumda. Kokusuna rağmen onun tadını sevenler de yok değil. Üstelik durian son derece faydalı bir meyve. Kokusuna katlanabilecekler için durianın faydaları;

Yüksek oranda antioksidan içerir ve iyi bir C vitamini kaynağıdır. Vücudun direncini artırır.

durian3

Doymuş yağ ve kolesterol içermez.

B vitamini açısından zengin olan meyve, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.

Tüketildiğinde enerji yeniler ve canlandırıcı bir etki yaratır.


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Anahtar Kelimeler:
durian egzotik meyveler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir tanesini koklamak talihsizliğinde bulundum inanın b.k. kokusu yanında esans kokusu gibi kalır :D
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