Dünyanın en küçük annesi 5 yaşında doğum yaptı!

Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.

Medina'nın 14 Mayıs 1939'da dünyaya getirdiği bebek tam 6 kiloydu. Doğum sezaryen ile yapıldı, çünkü Medina daha bir çocuktu ve vücudunun normal doğum yapacak kadar gelişmiş olması mümkün değildi.

Beş yaşındaki Lina Medina, 1939'da Peru'da doğum yaptı. Dikkat çekici bu olay dönemin çocuk uzmanlarını çok şaşırttı ve sürekli spekülasyon konusu oldu.

Medina, babanın kim olduğunu hiç bir zaman söylemedi ve ailesi Medina'yı sürekli sakladı. Çeşitli haber şirketleri detaylı bilgi için aileye yüksek miktarda paralar teklif etmesine karşın aile bu teklifleri kabul etmedi.

Çocuğa önceleri Medina'yı muayene eden doktorun adıyla Gerardo adı verildi ve hastaneden ayrıldıklarında ailesiyle beraber Ticrapo köyüne geri döndü. Gerardo, Medina'nın ablası olduğunu sanarak büyüdü ve gerçeği gençlik çağında öğrendi. Annesiyle birlikte yaşadığı 1955 yılında yapılan bir röpartajda doktor olmak istediğini belirtmişti. Bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen Gerardo, hayatını kaybetti.