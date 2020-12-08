Dünyanın en küçük şehri neresi?

Dünyanın en küçük şehri ünvanını elinde bulunduran Durbuy'un güzellikleri kendinden büyük. Öyle masalsı, görsel açıdan o kadar büyüleyici bir yer ki bu minik şehir neredeyse her adımda fotoğraf molası vermeden, güzelliklerine dalıp gitmeden, içerisinde bulunduğu muhteşem doğanın havasını çekmeden ayrılmak pek mümkün değil.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ NEREDE?

Aslen küçük bir köy olan Durbuy; Belçika’nın güneyi, Fransa’nın batısı ve Almanya’nın doğusunun kesişiminde yer alan engebeli tepeler ve ormanlarla kaplı Ardennes Bölgesi’nin tam kalbinde.

Durbuy, Belçika'nın Valon Bölgesi'ne bağlı bir şehir. Yüzölçümü 156.61 km² olan şehrin nüfusu 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile 11,374. Ourthe Nehri Durbuy sınırları içerisinden akıyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ DURBUY TARİHİ

Orta çağda Durbuy önemli bir ticaret ve sanayi merkeziymiş. 1331'de kasaba, Luxemburg Kontu ve Bohemya Kralı John tarafından kent rütbesine yükseltilmiş. Şehir birçok defa işgallerden etkilenmişse de yerel ailelerin varlığı devam ediyor. 1756'da Schetz Hanesi'nin torunları Durbuy Kalesi'ni almışlar. O zamandan beri Ursel Ailesi Kalede yaşıyor. Mevcut kale 1880 yılında inşa edilmiş. Ve Durbuy günümüzde 'dünyanın en küçük şehri' olarak anılıyor.