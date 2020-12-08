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Dünyanın en küçük şehri neresi?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en küçük şehri neresi?

Dünyanın en küçük şehri Durbuy'un göz alıcı mahallinin ünü hızla yayıldı. Michelin yıldızlı Le Cor de Chasse gibi şık restoranların ve lüks otellerin doldurduğu, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Arnavut kaldırımlı sokakları, golf ve kanodan Noel pazarlarına dek türlü türlü etkinlik seçenekleri sayesinde özellikle günübirlik gezilerde tercih ediliyor. “Küçücük bir harikalar diyarı” diyebileceğimiz Durbuy, misafirlerini hayal kırıklığına uğratmıyor.

Dünyanın en küçük şehri ünvanını elinde bulunduran Durbuy'un güzellikleri kendinden büyük. Öyle masalsı, görsel açıdan o kadar büyüleyici bir yer ki bu minik şehir neredeyse her adımda fotoğraf molası vermeden, güzelliklerine dalıp gitmeden, içerisinde bulunduğu muhteşem doğanın havasını çekmeden ayrılmak pek mümkün değil.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ NEREDE?

2dünyanın en küçük şehri

Aslen küçük bir köy olan Durbuy; Belçika’nın güneyi, Fransa’nın batısı ve Almanya’nın doğusunun kesişiminde yer alan engebeli tepeler ve ormanlarla kaplı Ardennes Bölgesi’nin tam kalbinde.

Durbuy, Belçika'nın Valon Bölgesi'ne bağlı bir şehir. Yüzölçümü 156.61 km² olan şehrin nüfusu 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile 11,374. Ourthe Nehri Durbuy sınırları içerisinden akıyor.

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ DURBUY TARİHİ

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Orta çağda Durbuy önemli bir ticaret ve sanayi merkeziymiş. 1331'de kasaba, Luxemburg Kontu ve Bohemya Kralı John tarafından kent rütbesine yükseltilmiş. Şehir birçok defa işgallerden etkilenmişse de yerel ailelerin varlığı devam ediyor. 1756'da Schetz Hanesi'nin torunları Durbuy Kalesi'ni almışlar. O zamandan beri Ursel Ailesi Kalede yaşıyor. Mevcut kale 1880 yılında inşa edilmiş. Ve Durbuy günümüzde 'dünyanın en küçük şehri' olarak anılıyor.

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ DURBUY'DA NE YAPILIR

durbuy dünyanın en küçük şehri

Ourthe Nehri boyunca sıralanan XVII. ve XVIII. yüzyıllardan kalma arduvaz çatılı, taş duvarlı evleriyle Durbuy, ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Şehir dünyanın en küçüğü olabilir fakat ünü ve popülaritesi oldukça büyük. Peki Durbuy'da neler yapılır dersiniz;

  • Şehirde bulunan otellerde konaklayabilirsiniz.
  • Şehri yürüyerek ya da faytonla gezebilirsiniz.
  • Topiary Parkında bazısı bir asrı geride bırakmış yüzlerce şimşir ağacına insan veya hayvan şekilleri verilmiş. Bu özel parkı ziyaret edebilirsiniz.

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  • Gastronomi yönüyle de ünlü Durbuy’da tavşan, geyik ve sülün gibi av hayvanlarının etleriyle yapılan yemekleri ve Ardennes spesiyalleri meşhur. Yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

durbuy belçika

  • Durbuy’u çevreleyen engebeli tepeler ve meşe ormanları arasında sayısız dağ bisikleti rotası var. Hafta sonları düzenlenen rehberli bisiklet turlarına katılarak gezebileceğiniz bölgeyi dilerseniz turist ofisinden harita alıp tek başınıza da keşfedebilirsiniz.
  • Bisikletle keşfedilmeyi bekleyen bu alanların altındaysa bir doğal mağara ağı gizli. Nisan ayında ve sonrasında kaskınızı ve el fenerinizi alıp bu yeraltı dünyasını keşfe çıkabilirsiniz. Rehberli turlar 30 dakikadan birkaç saate uzanabiliyor.
  • Durbuy’un ortasından akan kıvrımlı Ourthe Nehrinde su seviyesinin ideal olduğu nisan - ekim ayları arasında kano yapabilirsiniz.
  • Durbuy’da Noel erken başlıyor. 25 Kasım’a gelindiğinde sokaklar her yıl kurulan Noel pazarlarına ev sahipliği yapıyor. Seyahatinizi bu döneme planlayabilirsiniz.

Sizi bilmem ama yazarken benim içimde yoğun şekilde Durbuy'a gitme isteği uyandı. Sanırım pandemi sürecinden kurtulduğumuzda benim uçak bileti bakacağım ilk rota belli oldu. :)

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