Dünyanın en küçük şehri neresi?

Dünyanın en küçük şehri ünvanını elinde bulunduran Durbuy'un güzellikleri kendinden büyük. Öyle masalsı, görsel açıdan o kadar büyüleyici bir yer ki bu minik şehir neredeyse her adımda fotoğraf molası vermeden, güzelliklerine dalıp gitmeden, içerisinde bulunduğu muhteşem doğanın havasını çekmeden ayrılmak pek mümkün değil.
Aslen küçük bir köy olan Durbuy; Belçika’nın güneyi, Fransa’nın batısı ve Almanya’nın doğusunun kesişiminde yer alan engebeli tepeler ve ormanlarla kaplı Ardennes Bölgesi’nin tam kalbinde.
Durbuy, Belçika'nın Valon Bölgesi'ne bağlı bir şehir. Yüzölçümü 156.61 km² olan şehrin nüfusu 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile 11,374. Ourthe Nehri Durbuy sınırları içerisinden akıyor.
Orta çağda Durbuy önemli bir ticaret ve sanayi merkeziymiş. 1331'de kasaba, Luxemburg Kontu ve Bohemya Kralı John tarafından kent rütbesine yükseltilmiş. Şehir birçok defa işgallerden etkilenmişse de yerel ailelerin varlığı devam ediyor. 1756'da Schetz Hanesi'nin torunları Durbuy Kalesi'ni almışlar. O zamandan beri Ursel Ailesi Kalede yaşıyor. Mevcut kale 1880 yılında inşa edilmiş. Ve Durbuy günümüzde 'dünyanın en küçük şehri' olarak anılıyor.
Ourthe Nehri boyunca sıralanan XVII. ve XVIII. yüzyıllardan kalma arduvaz çatılı, taş duvarlı evleriyle Durbuy, ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Şehir dünyanın en küçüğü olabilir fakat ünü ve popülaritesi oldukça büyük. Peki Durbuy'da neler yapılır dersiniz;
Sizi bilmem ama yazarken benim içimde yoğun şekilde Durbuy'a gitme isteği uyandı. Sanırım pandemi sürecinden kurtulduğumuzda benim uçak bileti bakacağım ilk rota belli oldu. :)
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