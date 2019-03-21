Dünyanın en lüks aracı: Bugatti La Voiture Noire!

Araç adeta, Need for Speed oyunundaki arabalara olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Spor araba türündeki bu model, 67 milyon TL gibi bir fiyata sahip olması nedeniyle de çok tartışıldı. Cenevre Otomobil Fuarının en çok ilgi çeken bu yakışıklısı, 1479 beygir gücünü kendisinde barındırıyor. Chiron W16 motoru, aracın motorunu ekstra güçlendiriyor.
Bugatti kuruluşu, Bugatti La Voiture Noire için daha çok hibrit tanımını kullanıyor. Hem spor araba, hem de limuzin özelliği gösteren bu araç kullanıcılara ekstra rahat bir spor araba konforu sunuyor.
Yan kıvrımlarının son derece oval olduğu da, hemen göze çarpan bir tasarım detayı. Böylece şirket; mevcut keskin tasarımlara meydan okumuş gibi görünüyor. Ayrıca oval tasarım, eski araç modellerini de andırıyor. Arka ışıklar da tek bir çizgi görüntüsü sergiliyor. Böylece aracın tek bir parça özelliği korunmuş oluyor.
Volkswagen Grubu eski başkanı Dr. Ferdinand Piëch bu aracı 12.503.150 Dolar fiyatla aldı. Bu her ne kadar bir söylenti olsa bile, kesine yakın diyebiliriz. Bu araçla ilgili yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.
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