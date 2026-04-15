Dünyanın en nadir türlerinden biri Ankara'da görüntülendi! Gören dönüp bir daha baktı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaban hayatı heyecanı yaşandı. Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, nesli koruma altındaki kara akbabaları Çeltikçi bölgesinde dev bir sürü halinde görüntülemeyi başardı.

Gökçen Kökden

Ankara’nın doğal zenginlikleriyle bilinen ilçesi Kızılcahamam, dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan kara akbabaların (Aegypius monachus) en önemli yaşam alanlarından biri olma özelliğini koruyor. Bölgede çalışma yapan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, Çeltikçi mevkisinde nadir rastlanacak bir doğa olayına tanıklık etti.

DEV SÜRÜ OBJEKTİFE YANSIDI

Doğa gezisi sırasında yol kenarında beslenme odağında toplanan devasa bir grubu fark eden Demirbaş, vakit kaybetmeden deklanşöre bastı. Genellikle oldukça ürkek ve insanlardan uzak yaşayan kara akbabaların, yaklaşık 30-40 bireyden oluşan bir sürü halinde bir arada bulunması, fotoğrafçılık ve doğa gözlemi açısından büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

'O ANLARI GÖRÜNTÜLEMEK BÜYÜK HEYECANDI'

Görüntüleri yakalayan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

"Çeltikçi bölgesinde yol üzerinde seyir halindeyken bu muazzam grubu fark ettim. Sayıları 40’ı bulan kara akbabalar birleşim başındaydı. Bu kadar büyük bir sürüyü bir arada görmek her fotoğrafçıya nasip olmaz. Hem bir doğasever hem de bir fotoğrafçı olarak o anları kayıt altına almak benim için büyük bir heyecandı

DOĞANIN DEV KANATLILARI GÜVEN ALTINDA

Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilen ve Avrupa'nın en büyük kuşlarından biri olan kara akbabaların Kızılcahamam’da bu kadar kalabalık bir popülasyonla görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin korunmuşluğuna dair de önemli bir mesaj veriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nisan ortasında şaşırtan manzara!Nisan ortasında şaşırtan manzara!
Pazar tezgahında gören inanamadı! Tam 4 kiloPazar tezgahında gören inanamadı! Tam 4 kilo

En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

