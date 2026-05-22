Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor!

Tanzanya’daki Natron Gölü, aşırı sıcaklığı ve yüksek tuz oranıyla göle yaklaşan canlıları adeta mumyalıyor. Göl kıyısında bulunan kusursuz şekilde korunmuş hayvan kalıntıları ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor!

Fotoğrafçı Nick Brandt, 2010 yılında Doğu Afrika’da yaptığı gezi sırasında kuzey Tanzanya’daki Lake Natron kıyılarında sıra dışı bir manzarayla karşılaştı. Göl çevresinde kuş, yarasa ve balıkların neredeyse taşlaşmış gibi görünen kalıntıları bulunuyordu.

Brandt, hayvanların tüylerinden yüzlerindeki ince detaylara kadar olağanüstü şekilde korunduğunu belirterek özellikle bir balık kartalının görüntüsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

GÖLÜN ÖLÜMCÜL ÖZELLİĞİ

Natron Gölü’nü bu kadar tehlikeli yapan şey ise aşırı sıcaklık ve yüksek alkalilik seviyesi. Gölün ortalama sıcaklığı yaklaşık 27 derece olsa da zaman zaman 60 dereceye kadar çıkabiliyor.

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor! 1

Göldeki yoğun tuz ve mineral oranı nedeniyle çoğu canlı burada hayatta kalamıyor. Yalnızca “alkalin tilapia” adı verilen özel bir balık türü, gölün daha az tuzlu kenar bölgelerinde yaşayabiliyor. Bazı bakteriler de bu ekstrem koşullara uyum sağlamış durumda.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

MISIR’DAKİ MUMYALAMA YÖNTEMİYLE AYNI MİNERAL

Göl adını, “natron” adı verilen özel bir mineraldan alıyor. Antik Mısırlıların mumyalama işlemlerinde organları kurutmak için kullandığı bu doğal tuz, göldeki hayvan kalıntılarının da bozulmadan korunmasına neden oluyor.

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor! 2

Bu mineral, gölün yakınındaki Ol Doinyo Lengai yanardağından geliyor. Dünyada yalnızca bu yanardağ, sodyum ve potasyum karbonat açısından zengin özel bir lav türü püskürtüyor. Yağmur sularıyla göle taşınan mineraller, Natron Gölü’nün aşırı tuzlu yapısını oluşturuyor.

KUŞLAR NEDEN GÖLE DÜŞÜYOR?

Bilim insanları, kuşların ve yarasaların neden ölümcül göle yöneldiğini kesin olarak bilmiyor. Ancak Nick Brandt’a göre bunun nedeni göl yüzeyinin aşırı yansıtıcı olması olabilir.

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor! 3

Brandt, durumu kuşların camlara çarpmasına benzeterek, hayvanların gölü gerçek yüzeyiyle algılayamadığını düşünüyor.

FOTOĞRAFLARIYLA DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Brandt, kıyıda bulduğu hayvan kalıntılarını yeniden doğal pozisyonlara yerleştirerek fotoğrafladı. Sanatçı, bu çalışmasıyla hayvanları “ölümde yeniden hayata döndürmek” istediğini ifade etti.

Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor! 4

Ünlü fotoğrafçının çalışmaları daha sonra Hasted Kraeutler Gallery’de sergilendi ve “Across The Ravaged Land” adlı fotoğraf kitabında yayımlandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
90 yıldır yasaklıydı! Artık çimento yerine bu madde kullanılacak90 yıldır yasaklıydı! Artık çimento yerine bu madde kullanılacak
Türkiye'de ilkti: Destan kahramanının görüntüleri ortaya çıktıTürkiye'de ilkti: Destan kahramanının görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Tanzanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.