Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor!

Fotoğrafçı Nick Brandt, 2010 yılında Doğu Afrika’da yaptığı gezi sırasında kuzey Tanzanya’daki Lake Natron kıyılarında sıra dışı bir manzarayla karşılaştı. Göl çevresinde kuş, yarasa ve balıkların neredeyse taşlaşmış gibi görünen kalıntıları bulunuyordu.

Brandt, hayvanların tüylerinden yüzlerindeki ince detaylara kadar olağanüstü şekilde korunduğunu belirterek özellikle bir balık kartalının görüntüsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

GÖLÜN ÖLÜMCÜL ÖZELLİĞİ

Natron Gölü’nü bu kadar tehlikeli yapan şey ise aşırı sıcaklık ve yüksek alkalilik seviyesi. Gölün ortalama sıcaklığı yaklaşık 27 derece olsa da zaman zaman 60 dereceye kadar çıkabiliyor.

Göldeki yoğun tuz ve mineral oranı nedeniyle çoğu canlı burada hayatta kalamıyor. Yalnızca “alkalin tilapia” adı verilen özel bir balık türü, gölün daha az tuzlu kenar bölgelerinde yaşayabiliyor. Bazı bakteriler de bu ekstrem koşullara uyum sağlamış durumda.

MISIR’DAKİ MUMYALAMA YÖNTEMİYLE AYNI MİNERAL

Göl adını, “natron” adı verilen özel bir mineraldan alıyor. Antik Mısırlıların mumyalama işlemlerinde organları kurutmak için kullandığı bu doğal tuz, göldeki hayvan kalıntılarının da bozulmadan korunmasına neden oluyor.

Bu mineral, gölün yakınındaki Ol Doinyo Lengai yanardağından geliyor. Dünyada yalnızca bu yanardağ, sodyum ve potasyum karbonat açısından zengin özel bir lav türü püskürtüyor. Yağmur sularıyla göle taşınan mineraller, Natron Gölü’nün aşırı tuzlu yapısını oluşturuyor.

KUŞLAR NEDEN GÖLE DÜŞÜYOR?

Bilim insanları, kuşların ve yarasaların neden ölümcül göle yöneldiğini kesin olarak bilmiyor. Ancak Nick Brandt’a göre bunun nedeni göl yüzeyinin aşırı yansıtıcı olması olabilir.

Brandt, durumu kuşların camlara çarpmasına benzeterek, hayvanların gölü gerçek yüzeyiyle algılayamadığını düşünüyor.

FOTOĞRAFLARIYLA DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Brandt, kıyıda bulduğu hayvan kalıntılarını yeniden doğal pozisyonlara yerleştirerek fotoğrafladı. Sanatçı, bu çalışmasıyla hayvanları “ölümde yeniden hayata döndürmek” istediğini ifade etti.

Ünlü fotoğrafçının çalışmaları daha sonra Hasted Kraeutler Gallery’de sergilendi ve “Across The Ravaged Land” adlı fotoğraf kitabında yayımlandı.