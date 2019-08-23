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Dünyanın en pahalı bitkisi! Şifalı bitki safran beyin hücrelerini yeniliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran; ilaç, kozmetik ve gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılıyor. Maliyeti oldukça yüksek ancak faydaları da bir o kadar fazla. UNESCO tarafından koruma altına alınan bitkinin kanser hastalarına çare olacağı söyleniyor.

Dünyanın en pahalı bitkisi! Şifalı bitki safran beyin hücrelerini yeniliyor

Safran bitkisinin geçmişi ülkemizde Osmanlı zamanına dayanıyor. Oldukça şifalı olan safran, sadece ücretiyle değil faydalarıyla da popüler hale gelmiş durumda. Avrupa'da fiyatıları ise kilo başına 20 bin dolara kadar çıkıyor...

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Altınla eş tutulan safranın gramı 15-20 lira civarında. Üniversitelerde üzerine araştırmalar yapılan safranın kanser üzerinde etkili olabileceği noktasında ciddi araştırmalar yapılıyor.

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Beyin hücrelerini yenileme özelliği olan safran aynı zamanda damar açıcı etkiye de sahip. Keskin bir tada sahip olan safran, solunumu dengelemeye de yardımcı olur.

Öksürüğü kesme özelliği bulunur. Özellikle soğuk algınlığı geçirilen dönemlerde ateş düşürücü etkisinden de faydalanabilirsiniz.

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İştah kontrolüne yardımcı olan bir bitkidir. Beslenme dostudur. ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda safran tüketenlerin iştah kontrolünü kolay bir şekilde sağladığı ortaya konmuştur.

Kozmetik sektöründe de sık sık kendisine yer bulur safran. Safran düzenli olarak kullanıldığında yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Cildin pürüzsüz bir hal almasına yardımcı olur.

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Hormon dengesini korur. Özellikle erkekler üzerinde cinsel performansı artırıcı etkisi vardır. Kadınların regl günlerinde ise meydana gelebilecek ağrı ve sancıları azaltır, stresten arındırır.

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