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Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Davetli listesinde kimler var kimler! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 08:31
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Hindistan'ın ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu üç gün sürecek düğününe hazırlanıyor. 2018'de kızınındüğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan düğünün davetli listesinde bakın kimler var...

Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Davetli listesinde kimler var kimler! Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump ve Rihanna...

Hindistan'ın en zengin ismi, Mukesh Ambani 116 milyar dolar servetiyle, Asya'nın en zengin insanı olma özelliğini de taşıyor. Forbes'a göre, 2 Aralık 2021 itibarıyla dünyanın en zengin 11'inci insanı olan Ambani'nin petrokimya firması bulunuyor. Üç çocuğu olan Ambani, çocuklarının düğünü için ise hiçbir masraftan kaçınmıyor.

2018 yılında Ambani'nin kızı Isha Ambani, Hindistan'ın diğer milyarderlerinden olan Anand Piramal ile dünyaevine girmişti. Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.

DÜĞÜN 1

Şimdilerde ise Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğün hazırlıkları sürüyor! Düğün masallardaki gibi tam 3 gün 3 gece sürecek.

DÜĞÜN 2

YILDIZLARLA DOLU BİR PARTİ

Hindistan'ın yerel gazeteleri, Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün kutlamalarının ayrıntılarını paylaşıyor.

Temmuz ayında yapılması beklenen düğünün tüm ayrıntıları henüz kamuya açıklanmadı.Mart ayında yapılacak ve üç gün sürecek düğün öncesi partisi ise gösterişli ve yıldızlarla dolu bir etkinlik olacak.

DÜĞÜN 3

3 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİDE PARTİ

Düğün şenlikleri 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi Gujarat'taki 3 bin dönümlük bir bahçede düzenlenecek üç günlük bir partiyle başlayacak.

Bahçenin 10 milyondan fazla ağaca ve Asya'nın en büyük mango bahçesine sahip olduğu söyleniyor ve aynı zamanda Ambani'nin hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezine de ev sahipliği yapıyor.

rihanna

RIHANNA PARTİDE SAHNE ALACAK

Partide ünlü şarkıcı Rihanna'nın performans sergilemesi ve illüzyonist David Blaine'in özel bir gösteri yapması bekleniyor.

Partinin konuk listesinde Hintli milyarderlerden Bollywood ünlülerine kadar herkesin yer aldığı, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın da katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Aynı yemeği iki kez yememeleri için konuklara üç gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 ayrı menü sunulması bekleniyor.

Chef GPT


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