Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunu da koronavirüsten etkilendi

Japonya’da düzenlenen sebze ve meyve açık arttırması koronavirüs sebebiyle bekleneni bulamadı. Her yıl zengin katılımcılar, Japonya’nın değişik yerlerinde yetişen meyvelere astronomik fiyatlar öderken bu yıl açık arttırma bekleneni veremedi.

Japonya’nın Hokkaido Adası’nda gerçekleşen açık arttırmada, Yubari kavunlarının bir dilimi geçen sene 315 bin TL’ye satılırken, bu yıl iki Yubari kavunu yaklaşık 8 bin TL’sına satıldı. Yetkililer, koronavirüs sebebiyle zengin alıcıların bu sene açık arttırmaya ilgi göstermediğini vurguladı.

YABURİ KAVUNU NEDİR?

Yaburi kavunu, kavunların kralı olaral bilinir. Sapporo'ya yakın küçük bir şehir olan Hokkaido, Yūbari'de seralarda yetiştirilen bir kavun çeşididir. 100 günde büyüyen yaburi kavunu özenle yetiştirilir. Kaliteli bir yaburi kavunu yuvarlak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmalıdır. Neredeyse otomobil fiyatına satılan bu kavunun tatlı ancak baharatlı bir aromaya sahip olduğu söylenmektedir.



