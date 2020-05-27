YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunu da koronavirüsten etkilendi

Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunu da koronavirüsten etkilendi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Japonya’da düzenlenen sebze ve meyve açık artırması bu sene koronavirüs sebebiyle sönük geçti. Her yıl zengin alıcıların yüksek meblağlar ödediği meyve sebzeler, geçen seneye göre 40 kat daha düşük fiyata satıldı.

Dünyanın en pahalı meyvesi Yubari kavunu da koronavirüsten etkilendi

Japonya’da düzenlenen sebze ve meyve açık arttırması koronavirüs sebebiyle bekleneni bulamadı. Her yıl zengin katılımcılar, Japonya’nın değişik yerlerinde yetişen meyvelere astronomik fiyatlar öderken bu yıl açık arttırma bekleneni veremedi.

Japonya’nın Hokkaido Adası’nda gerçekleşen açık arttırmada, Yubari kavunlarının bir dilimi geçen sene 315 bin TL’ye satılırken, bu yıl iki Yubari kavunu yaklaşık 8 bin TL’sına satıldı. Yetkililer, koronavirüs sebebiyle zengin alıcıların bu sene açık arttırmaya ilgi göstermediğini vurguladı.

YABURİ KAVUNU NEDİR?

japonyada-her-yil-yuksek-fiyatla-satilan-meyve-sebze-fiyatlari-koronaviruse-yenik-dustu_3518_dhaphoto1

Yaburi kavunu, kavunların kralı olaral bilinir. Sapporo'ya yakın küçük bir şehir olan Hokkaido, Yūbari'de seralarda yetiştirilen bir kavun çeşididir. 100 günde büyüyen yaburi kavunu özenle yetiştirilir. Kaliteli bir yaburi kavunu yuvarlak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmalıdır. Neredeyse otomobil fiyatına satılan bu kavunun tatlı ancak baharatlı bir aromaya sahip olduğu söylenmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Vitamin deposu brokoli çorbası nasıl yapılır?Vitamin deposu brokoli çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Cemal Can ile Danla Bilic şifreli konuştu!

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Eski yarışmacıdan, Yasin için olay sözler!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

Hilal Özdemir'e yardım Haluk Levent'ten geldi!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arı sütü faydaları saymakla bitmiyor: Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Kilosu 8 bin lira: İyi gelmediği bir şey yok

Çeşme kavunu tescilleniyor: Uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanıyor

6 aydan fazla dayanıyor! Sulu sulu kavun yemek isteyenler tercih ediyor

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere dikkat!

Aldığınız tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler varsa...

Irak'ta bayramın vazgeçilmez tadı kileçe geleneği sürüyor

Komşuda bayram geleceği: Kız ve erkek çocukları için ayrı hazırlanıyor

Bayramda metabolizmanızı dengeleyin

Bayramda metabolizmanızı dengeleyin

Ramazan Bayramı'na özel yöresel tatlısı: Açma kahke nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı'na özel yöresel tatlısı: Açma kahke nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.