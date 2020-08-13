Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Seçeceğiniz tatil noktasının da sevdiğiniz insan kadar özel olması gerekir ki tatiliniz anlamlı olabilsin. Ne yazık ki doğru yeri bulmak, çok detaylı ve uzun bir araştırma gerektirebilir ama kolları sıvayıp internetin derinliklerine dalmak yerine bu yazıyı okumaya devam ederseniz, yazının sonuna gelince, bahsedilen beş romantik noktadan birine bilet alabilirsiniz. Böylelikle araştırma yapacağınız vakti bavul toplamaya kullanarak zamandan kazanmış olursunuz.

1) PARİS, FRANSA

Hiç şüphesiz ki, aşıklar şehri olarak bilinen Paris'in birinci sırada olmasını siz de bekliyordunuz. Ancak Paris'in bu unvanı alması, sahip olduğu mimariye bakılınca doğal görünüyor. Çünkü bütün şehir, adeta sevgilinizle el ele yürüyüp fotoğraf çekilmeniz için dizayn edilmiş gibi. Özellikle de Eyfel'in üst katı, sahip olduğu manzara sayesinde aşıkların ve özel tekliflerde bulunmak isteyenlerin vazgeçilmez noktası halini alıyor.

2) SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Denize olan yakınlığı ve ülkemize kısa mesafede olması, Santorini'yi makul bir seçenek haline getiriyor. Ama onu romantik kılan esas şey, mitolojisi ve antik tapınaklarının güzelliği. Özellikle de tarih, mitoloji ya da arkeoloji ile ilgilenen bir sevgiliniz varsa onu böyle bir yere tatile götürmek bir hayli özel olur.