Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Seçeceğiniz tatil noktasının da sevdiğiniz insan kadar özel olması gerekir ki tatiliniz anlamlı olabilsin. Ne yazık ki doğru yeri bulmak, çok detaylı ve uzun bir araştırma gerektirebilir ama kolları sıvayıp internetin derinliklerine dalmak yerine bu yazıyı okumaya devam ederseniz, yazının sonuna gelince, bahsedilen beş romantik noktadan birine bilet alabilirsiniz. Böylelikle araştırma yapacağınız vakti bavul toplamaya kullanarak zamandan kazanmış olursunuz.
1) PARİS, FRANSA
Hiç şüphesiz ki, aşıklar şehri olarak bilinen Paris'in birinci sırada olmasını siz de bekliyordunuz. Ancak Paris'in bu unvanı alması, sahip olduğu mimariye bakılınca doğal görünüyor. Çünkü bütün şehir, adeta sevgilinizle el ele yürüyüp fotoğraf çekilmeniz için dizayn edilmiş gibi. Özellikle de Eyfel'in üst katı, sahip olduğu manzara sayesinde aşıkların ve özel tekliflerde bulunmak isteyenlerin vazgeçilmez noktası halini alıyor.
2) SANTORİNİ, YUNANİSTAN
Denize olan yakınlığı ve ülkemize kısa mesafede olması, Santorini'yi makul bir seçenek haline getiriyor. Ama onu romantik kılan esas şey, mitolojisi ve antik tapınaklarının güzelliği. Özellikle de tarih, mitoloji ya da arkeoloji ile ilgilenen bir sevgiliniz varsa onu böyle bir yere tatile götürmek bir hayli özel olur.
3) VENEDİK, İTALYA
Her ne kadar Fransa gibi nam salmış olmasa bile, İtalya da çok romantik bir şehirdir. Özellikle de Venedik sokaklarında yapılacak birkaç gezintinin ve gondol turunun yerini alabilecek etkinliklerin sayısı çok azdır. İşte bu yüzden, Venedik dünya üzerindeki en romantik üçüncü nokta unvanını almaya hak kazanmış bulunuyor.
4) AMALFİ KOYU, İTALYA
Sevgilinizle romantik bir deniz tatili yapmak istiyorsanız, şansınız yaver gidiyor. Çünkü bir başka harika tatil noktası da yine İtalya'da bulunan Amalfi Koyu. Sakin, temiz ve kapalı bir koy olan Amalfi, huzurlu ve sessiz bir tatil yapmak isteyen romantizm aşığı çiftler için birebir.
5) MAUİ, HAWAİİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Romantizm, kültür, tarih, doğal güzellikler ve de okyanusu bir araya getiren bir tatil hayal edin. İlk başta kulağa imkansız gelse de Amerika'nın Hawaii eyaletinde bulunan Maui adası, tam da böyle bir tatil noktası. Özellikle de balayı için tercih edilen Maui, sevdiğiniz insanla her şeyden uzak bir deneyim yaşamanın, bunu yaparken de kültürel ve tarihsel bilginizi arttırmanın en iyi yolu.
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