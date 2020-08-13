Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sevgilinize minik jestler yapmak, aşkınızın alevini canlı tutmak için en iyi yöntemdir. Sevgilinizle yeni anılar oluşturmak istiyorsanız, elinizdeki en iyi seçenek, şöyle güzel ve romantik bir tatile çıkmak olacaktır. Ancak bunu bir adım daha ileri taşımak isterseniz onu dünyanın en romantik noktalarından birine gidebilirsiniz. İşte o yerler...

Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Seçeceğiniz tatil noktasının da sevdiğiniz insan kadar özel olması gerekir ki tatiliniz anlamlı olabilsin. Ne yazık ki doğru yeri bulmak, çok detaylı ve uzun bir araştırma gerektirebilir ama kolları sıvayıp internetin derinliklerine dalmak yerine bu yazıyı okumaya devam ederseniz, yazının sonuna gelince, bahsedilen beş romantik noktadan birine bilet alabilirsiniz. Böylelikle araştırma yapacağınız vakti bavul toplamaya kullanarak zamandan kazanmış olursunuz.

1) PARİS, FRANSA

Hiç şüphesiz ki, aşıklar şehri olarak bilinen Paris'in birinci sırada olmasını siz de bekliyordunuz. Ancak Paris'in bu unvanı alması, sahip olduğu mimariye bakılınca doğal görünüyor. Çünkü bütün şehir, adeta sevgilinizle el ele yürüyüp fotoğraf çekilmeniz için dizayn edilmiş gibi. Özellikle de Eyfel'in üst katı, sahip olduğu manzara sayesinde aşıkların ve özel tekliflerde bulunmak isteyenlerin vazgeçilmez noktası halini alıyor.

2) SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Denize olan yakınlığı ve ülkemize kısa mesafede olması, Santorini'yi makul bir seçenek haline getiriyor. Ama onu romantik kılan esas şey, mitolojisi ve antik tapınaklarının güzelliği. Özellikle de tarih, mitoloji ya da arkeoloji ile ilgilenen bir sevgiliniz varsa onu böyle bir yere tatile götürmek bir hayli özel olur.

3) VENEDİK, İTALYA

Her ne kadar Fransa gibi nam salmış olmasa bile, İtalya da çok romantik bir şehirdir. Özellikle de Venedik sokaklarında yapılacak birkaç gezintinin ve gondol turunun yerini alabilecek etkinliklerin sayısı çok azdır. İşte bu yüzden, Venedik dünya üzerindeki en romantik üçüncü nokta unvanını almaya hak kazanmış bulunuyor.

4) AMALFİ KOYU, İTALYA

Sevgilinizle romantik bir deniz tatili yapmak istiyorsanız, şansınız yaver gidiyor. Çünkü bir başka harika tatil noktası da yine İtalya'da bulunan Amalfi Koyu. Sakin, temiz ve kapalı bir koy olan Amalfi, huzurlu ve sessiz bir tatil yapmak isteyen romantizm aşığı çiftler için birebir.

5) MAUİ, HAWAİİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Romantizm, kültür, tarih, doğal güzellikler ve de okyanusu bir araya getiren bir tatil hayal edin. İlk başta kulağa imkansız gelse de Amerika'nın Hawaii eyaletinde bulunan Maui adası, tam da böyle bir tatil noktası. Özellikle de balayı için tercih edilen Maui, sevdiğiniz insanla her şeyden uzak bir deneyim yaşamanın, bunu yaparken de kültürel ve tarihsel bilginizi arttırmanın en iyi yolu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!
Kahve falında ayı görmekKahve falında ayı görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Temizlik hastası Kadir olay oldu!

Temizlik hastası Kadir olay oldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Üzgün sözler: Üzgün hissettiğiniz anlar için en güzel cümleler

Üzgün sözler: Üzgün hissettiğiniz anlar için en güzel cümleler

İhanet Sözleri: İhanete uğrayanlar için en güzel cümleler

İhanet Sözleri: İhanete uğrayanlar için en güzel cümleler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.