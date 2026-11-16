Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarihte bir ilk: Koca gezegen ortadan kayboldu! Bilim insanları anbean izledi

Astronomlar, yaklaşık 1.100 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin teleskoplardan tamamen kaybolduğunu tespit etti. Gizemli olayın arkasındaki sır ortaya çıktı.

Tarihte bir ilk: Koca gezegen ortadan kayboldu! Bilim insanları anbean izledi
Çiğdem Berfin Sevinç

TOI-2535b adı verilen gezegen, 2019 yılında NASA'nın TESS uzay teleskobuyla keşfedildi. Gözlemler sırasında gezegenin yıldızının önünden geçerken ışığında meydana getirdiği azalma takip edildi.

Ancak sonraki yedi yıl boyunca yapılan incelemelerde gezegenin yıldızın önünden geçtiği konum giderek değişti. Mart 2026'ya gelindiğinde ise yıldızın önünden geçişi tamamen gözden kayboldu.

Araştırmacılar, gezegenin yok olmadığını, yörüngesindeki olağan dışı hareket nedeniyle Dünya'dan artık görülemediğini ortaya çıkardı.

Tarihte bir ilk: Koca gezegen ortadan kayboldu! Bilim insanları anbean izledi 1

GİZLİ BİR GEZEGEN DAHA VAR

Araştırmaya göre TOI-2535b, yaklaşık 9,7 milyar yaşındaki TOI-2535 adlı yıldızın çevresinde dönüyor. Jüpiter benzeri sıcak bir gaz devi olan gezegen, yıldızının çevresindeki turunu 8 günden biraz fazla sürede tamamlıyor.

Ancak sistemde henüz doğrudan gözlemlenemeyen ikinci bir gezegenin daha bulunduğu düşünülüyor. Satürn büyüklüğünde olabileceği tahmin edilen bu gezegenin kütle çekimi, TOI-2535b'nin yörüngesini etkiliyor.

İki gezegenin birbirini çekmesi nedeniyle yörüngeler eğiliyor ve zamanla sallanma hareketi gösteriyor. Bu değişimin bir döngüsünün 30 ila 50 yıl sürebileceği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

Bilim insanları, gezegenin önümüzdeki yıllarda yeniden Dünya'dan gözlemlenebileceğini düşünüyor. Üstelik henüz doğrudan tespit edilemeyen diğer gezegenin de gözlemlenmesi mümkün olabilir.

Araştırmacılar, sistemin bir milyon yıllık hareketini bilgisayar modelleriyle inceledi. Sonuçlar, iki gezegen arasındaki yörünge etkileşiminin sistemi kararsız hale getirmek yerine dengede tutabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Duo'da Windows çalıştırıldı! Peki nasıl?iPhone Duo'da Windows çalıştırıldı! Peki nasıl?
Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü!Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü!

Anahtar Kelimeler:
gezegen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.