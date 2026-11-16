Tarihte bir ilk: Koca gezegen ortadan kayboldu! Bilim insanları anbean izledi

TOI-2535b adı verilen gezegen, 2019 yılında NASA'nın TESS uzay teleskobuyla keşfedildi. Gözlemler sırasında gezegenin yıldızının önünden geçerken ışığında meydana getirdiği azalma takip edildi.

Ancak sonraki yedi yıl boyunca yapılan incelemelerde gezegenin yıldızın önünden geçtiği konum giderek değişti. Mart 2026'ya gelindiğinde ise yıldızın önünden geçişi tamamen gözden kayboldu.

Araştırmacılar, gezegenin yok olmadığını, yörüngesindeki olağan dışı hareket nedeniyle Dünya'dan artık görülemediğini ortaya çıkardı.

GİZLİ BİR GEZEGEN DAHA VAR

Araştırmaya göre TOI-2535b, yaklaşık 9,7 milyar yaşındaki TOI-2535 adlı yıldızın çevresinde dönüyor. Jüpiter benzeri sıcak bir gaz devi olan gezegen, yıldızının çevresindeki turunu 8 günden biraz fazla sürede tamamlıyor.

Ancak sistemde henüz doğrudan gözlemlenemeyen ikinci bir gezegenin daha bulunduğu düşünülüyor. Satürn büyüklüğünde olabileceği tahmin edilen bu gezegenin kütle çekimi, TOI-2535b'nin yörüngesini etkiliyor.

İki gezegenin birbirini çekmesi nedeniyle yörüngeler eğiliyor ve zamanla sallanma hareketi gösteriyor. Bu değişimin bir döngüsünün 30 ila 50 yıl sürebileceği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

Bilim insanları, gezegenin önümüzdeki yıllarda yeniden Dünya'dan gözlemlenebileceğini düşünüyor. Üstelik henüz doğrudan tespit edilemeyen diğer gezegenin de gözlemlenmesi mümkün olabilir.

Araştırmacılar, sistemin bir milyon yıllık hareketini bilgisayar modelleriyle inceledi. Sonuçlar, iki gezegen arasındaki yörünge etkileşiminin sistemi kararsız hale getirmek yerine dengede tutabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.