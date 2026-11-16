Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo'da Windows 11 çalıştırıldı! Üstelik jailbreak olmadan

Projeyi, Google AI Studio'da ürün ve tasarım çalışmalarını yöneten Ammaar Reshi geliştirdi.

Reshi, geçtiğimiz günlerde X'te konuyla ilgili bir demo yayımladı ve kaynak kodunun tamamını GitHub'da paylaştı. Demoda Windows 11 24H2 sürümü, Microsoft Edge ve Google'ın Antigravity kodlama uygulamasını dokunmatik kontrollerle çalıştırıyor.

I used Gemini 4 Carbon to get Windows 11 running on my iPhone Duo! 💻 Unfold the screen and it's a pocket PC, including Antigravity running coding agents on my phone. This is the actual desktop ARM OS running locally with touch controls. Demo + repo below! https://t.co/LVdeqvvOU1 — Ammaar Reshi (@ammaar) November 11, 2026

IPHONE DUO'DA WINDOWS 11 NASIL ÇALIŞIYOR?

Projenin README dosyasına göre Windows'a özgü mühendislik çalışmalarının tamamını Gemini 4 Carbon yaptı. Google, Carbon'u geliştiricilerin ve AI Ultra abonelerinin kullanımına geçtiğimiz günlerde açtı.

Kurulum için Xcode çalıştıran bir Apple Silicon Mac ve kullanıcının kendisine ait Windows 11 Arm imajı gerekiyor. Telefonun her başlatmada bir hata ayıklayıcıya bağlı olması da şart. Bu bağlantı, çeviricinin ihtiyaç duyduğu yürütülebilir belleği açmak için gerekiyor. Çevirici, Windows'un Arm kodunu iPhone Duo'nun A20 Pro çipinin doğrudan çalıştırabileceği koda dönüştürüyor.

Duo'nun 12 GB RAM'inden Windows'a yalnızca 4,5 GB ayrılıyor. Reshi, bunun için Defender dahil 35'ten fazla arka plan hizmetini Windows'tan çıkardı. Böylece boşta bellek kullanımı yaklaşık 1,46 GB düzeyine indi. Proje şimdiye kadar yalnızca iPhone Duo'da test edildi.

WindowsiOS'un App Store'da listelenmesi beklenmiyor.

Windows daha önce de bir iPhone'da çalıştırılmıştı. Tiny11'in geliştiricisi, 2024'te Windows'un sadeleştirilmiş bir sürümünü UTM SE emülatörüyle iPhone 15 Pro'da başlatmıştı. Ancak masaüstüne ulaşmak yaklaşık 20 dakika sürmüştü.

Kaynak: TechSpot