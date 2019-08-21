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Dünyanın en saçma araştırmasına imza attılar! İşte formülü...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 21.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bilim insanları 'Dünyanın En Komik Osuruğu'nun matematiksel formülünü buldu. İşte dünyanın en komik osuruğunun tarifi...

Dünyanın en saçma araştırmasına imza attılar! İşte formülü...

Bilim insanları, bu zamana kadarki en ilginç araştırmalardan birini yaparak komik bir konuyu açıklığa kavuşturdu. Araştırma sırasında 176 adet numuneyi inceleyen bilim insanları, araştırma sonucunda bulgularını matematiksel bir formül içerisine yerleştirerek bilimsel araştırmalarını tamamladı. Araştırmanın konusuysa 'dünyanın en komik osuruğu' oldu.

FORMÜLÜNÜ SUNDULAR

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Bilim insanları, özel bir çalışma sonucunda 'dünyanın en komik osuruğu' ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucunda 'dünyanın en komik osuruğu', matematiksel bir formül şeklinde sunuldu.

176 FARKLI SESİ İNCELEDİLER

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Araştırmacılar, 'en komik osuruğu' bulmak için 176 farklı sesi inceledi. Bu sesler ince sesli/kalın sesli, kısa/uzun ve yüksek sesli/alçak sesli gibi farklı özelliklere sahipti. Formülün ise osuruğun yoğunluğu, uzunluğu, toplumsal utanma durumu ve o sırada ortamda bulunan çocuk sayısının osuruğu duyan kişilerin yaş ve cinsiyet çarpımına bölünmesi sonucunda ortaya çıktı.

EN KOMİĞİ: UZUN, YÜKSEK SESLİ ve ISLAK BİR SES

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Dr. Helen Pilcher, yönettiği araştırmaya yönelik "En komik osuruk uzun, yüksek sesli ve az çok ıslak bir sesten oluşuyor. Bu da ciddi bir toplumsal utanma duygusunu oluşturuyor" ifadesini kullandı.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK GÜLÜYOR

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Araştırma, erkeklerin kadınlara göre osuruk sesini %5 daha fazla komik bulduğunu da ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra çocukların osuruk sesini komik bulması yetişkinlere göre %23 daha fazla oldu. 18 ila 24 yaş arasındaki grubun bu ses karşısında en az eğlenen grup olduğu ortaya çıktı.

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