Dünyanın en saçma araştırmasına imza attılar! İşte formülü...

Bilim insanları, bu zamana kadarki en ilginç araştırmalardan birini yaparak komik bir konuyu açıklığa kavuşturdu. Araştırma sırasında 176 adet numuneyi inceleyen bilim insanları, araştırma sonucunda bulgularını matematiksel bir formül içerisine yerleştirerek bilimsel araştırmalarını tamamladı. Araştırmanın konusuysa 'dünyanın en komik osuruğu' oldu.

FORMÜLÜNÜ SUNDULAR

Bilim insanları, özel bir çalışma sonucunda 'dünyanın en komik osuruğu' ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucunda 'dünyanın en komik osuruğu', matematiksel bir formül şeklinde sunuldu.

176 FARKLI SESİ İNCELEDİLER

Araştırmacılar, 'en komik osuruğu' bulmak için 176 farklı sesi inceledi. Bu sesler ince sesli/kalın sesli, kısa/uzun ve yüksek sesli/alçak sesli gibi farklı özelliklere sahipti. Formülün ise osuruğun yoğunluğu, uzunluğu, toplumsal utanma durumu ve o sırada ortamda bulunan çocuk sayısının osuruğu duyan kişilerin yaş ve cinsiyet çarpımına bölünmesi sonucunda ortaya çıktı.

EN KOMİĞİ: UZUN, YÜKSEK SESLİ ve ISLAK BİR SES