Dünyanın en sağlıklı atıştırmalığı belli oldu! Bu sonucu kimse beklemiyordu

En sağlıklı atıştırmalıklara yönelik yapılan değerlendirmelerde, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata öne çıktı. Uzmanlar, özellikle %70 ve üzeri kakao içeren ürünlerin bazı yönleriyle diğer atıştırmalıklardan ayrıştığını belirtiyor.

Sağlıklı atıştırmalık arayışı sürerken, besin değerleri açısından yapılan karşılaştırmalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata, içerdiği bileşenler sayesinde ölçülü tüketildiğinde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

YÜKSEK KAKAO ORANI BELİRLEYİCİ

Bitter çikolatanın faydalarının büyük ölçüde kakao oranına bağlı olduğunu vurgulanıyor. %70 ve üzeri kakao içeren ürünlerin, daha az şeker barındırdığı ve daha yoğun kakao bileşenleri içerdiği ifade ediliyor.

ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Bitter çikolatanın, flavonoid adı verilen antioksidan bileşikler içerdiği belirtiliyor. Bu bileşenlerin vücutta oksidatif stresle mücadelede rol oynayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu etkinin tüketim miktarına bağlı olarak değişebileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, her ne kadar bazı yönleriyle öne çıksa da bitter çikolatanın yüksek kalori içerdiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle günlük tüketimde porsiyon kontrolünün sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Bilimsel çalışmalar, kakao oranı yüksek çikolatanın ölçülü tüketildiğinde bazı olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, tek bir besinin 'en sağlıklı' olarak değerlendirilmesinden ziyade, dengeli ve çeşitli beslenmenin önemine vurgu yapıyor.

