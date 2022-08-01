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Dünyanın en seçkin seks kulübünde yaşananları ifşa etti! "Gruplar halinde öpüşmek..."

01.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında Beverly Hills, California'da Damon Lawner tarafından bir Hollywood filminden esinlenerek kurulmuş bir seks kulübü olan SNCTM, üye olmanın gerektirdiği rekabetçi ve pahalı süreçle de adından söz ettiriyordu. Partilerde görev alan bir sanatçı, seks kulübüne dair bilinmeyenleri anlattı.

Dünyanın en seçkin seks kulübünde yaşananları ifşa etti! "Gruplar halinde öpüşmek..."

Bir performans sanatçısı olan Haley Grace, misafir olara yaptığı iki ziyaretin ardından dünyaca ünlü seks kulübü SNCTM takımının bir parçası olmak istediğine karar verdi. Bir yıldır erotik performans sanatçısı olan Grace, içerde gördüklerini ve kulübün bilinmeyenlerini anlattı.

''HER ZAMAN DOLUYUZ''

Yılda 50.000 dolara kadar ödeme yapan üyelerin, barda şampanya ve kokteyl yudumlayıp daha sonra da birbirlerinin bedenlerini ve cinselliklerini keşfettikleri güvenli bir ortam yaratan SNCTM'nin pandemiden sonra oldukça popüler olduğunu söyleyen Grace "Her zaman doluyuz." diye anlattı.

ZENGİN VE GÜZEL İNSANLAR KATILIYOR

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100 kişiye kadar ulaşan kalabalığın, birçok tanınmış yüz de dahil olmak üzere, iş ve finanstan sanata kadar her alanda çalışan güzel ve zengin insanlardan oluştuğunu söyledi. Akşam 10'dan akşam 3'e kadar süren partilerin girişinde herkesin telefonlarının toplandığını anlatan Haley, içeride herkes için rahat bir ortamın sağlanmasına ne kadar önem verildiğine dikkat çekti.

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SANATÇILAR KONUKLARLA TAKILAMAZLAR

Genel bir kural olarak, sanatçıların konuklarla takılmadığını söyleyen Grace, yine de birçok konukla oldukça güzel sohbetler ettiğini ve bunların bazılarının da birinci sınıf ünlüler olduğunu anlattı. Ama elbette gizlilik nedeniyle, ne bu ismin kim olduğunu ne de gecenin ilerleyen saatlerinde neler yaptığını paylaştı.

DAVET ETTİ

parti

İlerleyen saatlerinde insanların, çiftler veya gruplar halinde öpüşmek ve sevişmek, ve hatta daha fazlasına kapıldığı bu dünyaca ünlü partiyi "cinsel bir vaha" ve "eşsiz bir deneyim" olarak nitelendiren Grace, "Cinsel açıdan açık fikirli bir insansanız veya daha fazla açılmak istiyorsanız, benzer zihinleri bulmanın ve yeni şeyler denemenin harika bir yolu.'' diyerek insanları dahil olmaya çağırdı.


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abd
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