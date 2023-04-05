Dünyanın en seksi hakemi olarak bilinen Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Romani, Instagram'daki takipçilerinin isteğini kırmayarak Galatasaray forması ile pozlar vermişti. Bu pozların ardından Galatasaraylı taraftarları kendine hayran bırakan Romani, Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklamıştı. İtalya'da hakemlik yapan ve dünyanın en seksi hakemi olarak tanınan Romani'nin son paylaşımı yürek hoplattı.

GALATASARAY FORMASIYLA POZLAR...

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

Takipçilerine yeni bir fotoğraf gönderen Romani'nin son paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı...



