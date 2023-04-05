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Dünyanın en seksi hakemi olarak bilinen Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

05.04.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan hakem, reality şov yıldızı ve model Claudia Romani, Galatasaray formasıyla poz vermişti. Poz verdiği günden beri Türkiye'den hayranları git gide artan güzel hakem Claudia Romani'nin son paylaşımı yürek hoplattı.

Dünyanın en seksi hakemi olarak bilinen Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Romani, Instagram'daki takipçilerinin isteğini kırmayarak Galatasaray forması ile pozlar vermişti. Bu pozların ardından Galatasaraylı taraftarları kendine hayran bırakan Romani, Türkiye'de Galatasaray'ı tuttuğunu açıklamıştı. İtalya'da hakemlik yapan ve dünyanın en seksi hakemi olarak tanınan Romani'nin son paylaşımı yürek hoplattı.

GALATASARAY FORMASIYLA POZLAR...

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Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray formasıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

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Takipçilerine yeni bir fotoğraf gönderen Romani'nin son paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı...


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