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Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu: Yanet Garcia

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 30.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

'Dünyanın en seksi hava durumu kızı' olarak adlandırılan kadın, Instagram üzerinden yayınladığı paylaşımlar ile fitness dönüşümünü ortaya çıkardı.

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu: Yanet Garcia

Mexican TV kanalında Televisa Monterry'de hava durumunu sunan Yanet Garcia, Instagram'da paylaştığı öncesi ve sonrası fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

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Şimdi 26 yaşında olan Yanet bundan 8 yıl öncesine kadar hatları belirgin olmayan bir fiziğe sahipti. Yanet, kıvrımlı hatlara sahip olabilmek için 8 yıldan beri düzenli olarak spor yapıyor.

Gönderilenin yanı sıra, "Asla pes etmeyin" gibi insanları cesaretlendirici sözler yazarak bu dönüşümünü sebat, özveri ve disipline borçlu olduğunu belirtiyor.

Hayranlarını açıkça etkileyen güzel kadın paylaşımlarına artık 500.000'den fazla beğeni topluyor.

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Yanet, Instagram sayfasında fitness rutininin fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

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Hava durumu sunucusu Yanet genellikle sayfasında seksi çekimleri paylaşıyor.

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Yanet, televizyon işine başlamadan önce bir modeldi.

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