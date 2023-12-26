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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski saten elbisesiyle nefes kesti

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski saten elbisesiyle nefes kesti

26.12.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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2014 ve 2015 yılları arasında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. İddialı ve cesur seçimleriyle adından söz ettiren ünlü isim bu defa siyah saten elbisesiyle poz verdi. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Emrata'nın son pozlarına beğeni yağdı.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram'da 30 milyon takipçisi bulunan ingiliz yıldız, bu defa yeni yıl pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Siyah saten elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Emily Ratajkowski'nin cesur tarzı çok beğenildi. Güzel oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Emrata'nın pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Gerçek üstü güzellik', 'En güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

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Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

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2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

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Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, cesur pozlarıyla sanat camiasının iddialı kişilikleri arasında yer alıyor.

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