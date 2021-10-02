Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Emily Ratajkowski’den çok konuşulacak cinsellik itirafı

Podyumların aranan ismi ABD'li model Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, 8 mart tarihinde ilk çocukları Sylvester Apollo Bear’ı kucaklarına aldı. Hızlıca doğum kilolarından kurtulup işinin başına dönen 30 yaşındaki model çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

"CİNSELLİK İLGİMİ ÇEKMİYOR"

ABD'de bir radyo programına konuk olan Emily Ratajkowski, doğum sonrası cinsellikten soğuduğunu ve durumu henüz aşamadığını itiraf etti.

Ratajkowski, "Cinsel ilişkiye girmek eskisi kadar ilgimi çekmez oldu. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

TACİZ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini itiraf etmişti.

30 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu açıklamıştı.



