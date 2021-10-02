MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Emily Ratajkowski’den çok konuşulacak cinsellik itirafı

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Emily Ratajkowski’den çok konuşulacak cinsellik itirafı

02.10.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi modelleri arasında gösterilen Emily Ratajkowski, 8 Mart tarihinde ilk bebeği Sylvester Apollo Bear’ı kucağına aldı. Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile mutlu bir evliliği olan model, katıldığı bir radyo programında herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu.

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Emily Ratajkowski’den çok konuşulacak cinsellik itirafı

Podyumların aranan ismi ABD'li model Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, 8 mart tarihinde ilk çocukları Sylvester Apollo Bear’ı kucaklarına aldı. Hızlıca doğum kilolarından kurtulup işinin başına dönen 30 yaşındaki model çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Emily Ratajkowski bebeğinin yüzünü gösterdiEmily Ratajkowski bebeğinin yüzünü gösterdi

"CİNSELLİK İLGİMİ ÇEKMİYOR"

ABD'de bir radyo programına konuk olan Emily Ratajkowski, doğum sonrası cinsellikten soğuduğunu ve durumu henüz aşamadığını itiraf etti.

Ratajkowski, "Cinsel ilişkiye girmek eskisi kadar ilgimi çekmez oldu. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

TACİZ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini itiraf etmişti.

30 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

Emily Ratajkowski’nin neredeyse yok gibi olan bikinisinin altı takipçilerini rahatsız ettiEmily Ratajkowski’nin neredeyse yok gibi olan bikinisinin altı takipçilerini rahatsız etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"
Artık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yolArtık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yol
O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç kimdir?O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Heyecanlandıran paylaşım! "Alp Er Tunga’nın mezarını buldum"

Heyecanlandıran paylaşım! "Alp Er Tunga’nın mezarını buldum"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.