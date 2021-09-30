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  4. Emily Ratajkowski’nin neredeyse yok gibi olan bikinisinin altı takipçilerini rahatsız etti

Emily Ratajkowski’nin neredeyse yok gibi olan bikinisinin altı takipçilerini rahatsız etti

30.09.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en cesur modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, kendi tasarımlarını sattığı mayo markası için kamera karşısına geçti. O anları Instagram hesabından paylaşan modelin giydiği bikini takipçilerini rahatsız etti.

Emily Ratajkowski’nin neredeyse yok gibi olan bikinisinin altı takipçilerini rahatsız etti

Emily Ratajkowski, modellik dışında birçok alanda işler yapmaya devam ediyor. Oyunculuk, şarkıcılık derken bikini tasarlamaya başlayan Emily Ratajkowski, Inamorata markası altında ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Yeni bikini serisi için kamera karşısına geçen taze anne, fit görüntüsüyle her zamanki gibi takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı.

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30 yaşındaki süper model, sarı üzerine pembe desenli iddialı bir bikiniyle kamera karşısına geçti. Çok az kişinin giyebileceği bikini altının görünümü mankenin hayranlarını da rahatsız etti.

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Mankenin bazı takipçileri bikinin görüntüsünden duydukları rahatsızlıkları yorumlarda belirtti.

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Anne olduktan sonra da işlerine pek ara vermeyen Emily Ratajkowski, bu ay başında gerçekleşen Milano Moda Haftası'ndaki Versace defilesinde podyumda yürümüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Instagram
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