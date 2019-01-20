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Karşısınızda dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

Fylde Ladies Kadın Futbol Takımı forması giyen Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Laura Merrin, "dünyanın en seksi sol beki" olarak anılıyor.

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Instagram'da 75 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Instagram'da 75 bin takipçisi bulunan güzel futbolcu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.

Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.

Ancak 22 yaşındaki sol bek, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.

Ancak 22 yaşındaki sol bek, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.

Merrin, Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.

Merrin, Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.

Şu anda İngiltere'de Fylde Ladies FC forması giyen Laura Merrin geçen yıl, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrılmıştı.

Şu anda İngiltere'de Fylde Ladies FC forması giyen Laura Merrin geçen yıl, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrılmıştı.

İşte genç futbolcunun Instagram'dan yaptığı bazı paylaşımlar...

İşte genç futbolcunun Instagram'dan yaptığı bazı paylaşımlar...

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin

Dünyanın en seksi sol beki: Laura Merrin
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Anahtar Kelimeler:
Laura Merrin Fylde Ladies

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